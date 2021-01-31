عجلون: منطقة الوهادنة تسجل أعلى نسبة هطولات مطرية

عامر خطاطبة

عجلون- سجلت منطقة الوهادنة بمحافظة عجلون أعلى نسبة هطول مطري الموسم الحالي بواقع 421ملم، وبما نسبته 70% من المعدلىالسنوي البالغ 600 ملم.

ووفق أرقام مديرية زراعة المحافظة، فقد تجاوزت كميات الامطار في المنخفض الأخير اليومين الماضيين ال 50ملم في أغلب مناطق المحافظة ، لتتجاوز

النسبة المئوية العامة 63 %، ما يبشر بتحسن الموسم الزراعي، ونجاح مختلف انواع الزراعات من الحبوب والخضار والغراس الحديثة، وانتعاش الثروة الحرجية،وزيادة المخزون المائي في سد كفرنجة، وفق مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان.

وينتظر سكان المحافظة أن تساهم المنخفصات القادمة بتفجر عيون المياه الرئيسية في المحافظة، كينابيع” أبو الجود والفوار والعلقة والزغدية” وغيرها الكثير التي تتهيأ لتتفجر بعد ان تتجاوز الكميات زهاء 450 ملم، والتي تؤشر وفق رأيهم على جودة الموسم المطري، مؤكدين ان الموسم ما يزال في منتصفه وقد يشهد الشهر القادم امطارا كافية تؤدي إلى تفجر تلك العيون.