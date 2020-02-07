عجلون: وقفة منددة بصفقة القرن -صور

عامر خطاطبة

عجلون- نظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية، بعد صلاة الجمعة أمام مسجد صلاح الدين في كفرنجة بمحافظة عجلون ،وقفة احتجاجية رفضا لصفقة القرن وتأييدا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد المتحدثون على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية وعلى المسجد الأقصى المبارك، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال يستحق دعم الأمة للتصدي لصفقة العار والخزي والعمل على افشالها، مؤكدين أن الفلسطينين قادرون على إفشال صفقة القرن، مثلما أفشلوا عشرات المشاريع .

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات مندده “بالخطط الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مرددين عبارات منددة بالصفقة المشؤومة، وبالانحياز الأميركي للإحتلال الإسرائيلي.

ودعوا الى تعاون الجميع من مؤسسات وافرادا لمقاومة مخططات اعداء الأمة الذين يحاولون طمس هويتها وتعلقها بالمقدسات الاسلامية، والاستيلاء على المزيد من الاراضي العربية في فلسطين المحتلة .

وقالوا ان صفقة القرن التي أعلن الرئيس الامريكي تهدف الى شرعنة الوجود الاسرائيلي على الارض الفلسطينية وكذلك المستوطنات الموجودة على الارض الفلسطينية.

وقالوا إن هذه الصفقة هي عبارة عن مهزلة وبات لزاما علينا الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة الوصية على المقدسات، و مساندة القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، وتعزيز حماية الجبهة الداخلية .