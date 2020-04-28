عجلون: 1500 عينة عشوائية لفحص كورونا منذ بداية الأزمة

عجلون – أجرت مديرية الشؤون الصحية في محافظة عجلون منذ بداية ازمة فيروس كورونا المستجد 1500 فحصا عشوائيا للتأكد من عدم انتشار الفيروس .

وقال مدير الشؤون الصحية في المديرية الدكتور تيسير عناب ان اللجنة تواصل عملها لأخذ عينات عشوائية في كافة مناطق المحافظة حيث قامت بسحب 1500 عينة عشوائية لفحص كورونا منذ بداية الازمة منها 500 عينة سريعة بواسطة قرص “Rapid test” و1000 عينة انفية بلعومية.

وأضاف عناب في حديث لوكالة الانباء الاردنية ( بترا)، ان المديرية بدأت من خلال لجنة التقصي الوبائي أجرت فحوصات تشخيصية لكوادر المراكز الصحية ومستشفى الايمان الحكومي للتأكد من سلامة العاملين من الفيروس بسبب احتكاكهم المباشر مع المواطنين، مشيرا الى أن الفرق تقوم بشكل متواصل بأخذ عينات من أصحاب محلات تجارية وتجار خضار والموظفين العاملين في البنوك ومحلات الصرافة ومواطنين للتأكد من سلامتهم.

ولفت عناب الى أن الأشخاص الأربعة الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا في المحافظة تعافوا جميعا وهم الأن يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، داعيا جميع من كان مصابا بالفيروس الى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

وبين ان المديرية ومن خلال المراكز الصحية تقوم بتأمين العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة لمنازل المواطنين من خلال التواصل مع المرضى عبر الهاتف ورسائل “الواتس اب” بهدف التخفيف والتسهيل على المرضى للبقاء في منازلهم حيث تم صرف ما يزيد على 17 الف وصفة طبية لأمراض مزمنة وارسالها للمرضى في منازلهم.

من جانب أخر أكد عناب أن حسبة كفرنجة لن يتم فتحها في هذه الأوقات وستبقى مغلقة الى إشعار أخر بسبب عدم توفر شروط الصحة والسلامة العامة فيها، مشيرا الى أن هناك تنسيقا مع محافظ عجلون وبلدية كفرنجة ومتصرف اللواء بهذا الخصوص حيث تم تخصيص جزء من ساحة مجمع الباصات لتكون حسبة بديلة مؤقتا لتجار الخضار في المنطقة إضافة الى أن هناك بدائل أخرى لبيع الخضار والفواكه في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمحلات المرخصة داخل المدينة .(بترا)