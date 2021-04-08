عجلون: 8831 شخصاً تلقوا لقاح كورونا

عجلون- قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا منذ بداية حملة التطعيم بلغ 8831 مواطناً ومواطنة.

وأضاف لـ(بترا)، اليوم الخميس، أن متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 4288 والجرعة الثانية 4543، مبيناً أن هناك إقبالاً على تلقي المطعوم في المراكز المعتمدة؛ عجلون الشامل واشتفينا والأمير حسن بكفرنجة.

ودعا المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة المخصصة لتلقي المطعوم لمساندة الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامتهم.

بترا