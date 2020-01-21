“عداءو عمان” يستعدون لسباق من البحر الميت إلى “الأحمر”

عمان – الغد – بدأت مجموعة “عداءو عمّان” التحضير للسباق الأطول على الإطلاق “Dead2Red”، والذي ينطلق يوم 12 آذار (مارس) المقبل، حيث يبدأ من جسر الموجب على شاطىء البحر الميت وينتهي في مدينة العقبة على شاطيء البحر الأحمر.

وتستمر اللجنة المنظمة باستقبال طلبات المشاركة للفرق من داخل وخارج الأردن، حيث شهد سباق العام الماضي مشاركة اكثر من 380 عداءا يمثلون ما يقارب 38 فريقا في السباق الذي يمتد لمسافة 242 كم خلال فترة زمنية تبلغ 24 ساعة لتكون النهاية في مدينة العقبة يوم 13 اذار (مارس) المقبل.

ويتميز السباق من البحر الميت إلى البحر الأحمر بالاثارة والتحدي والمتعة، ويعتمد على ميثاق الشرف والروح الرياضية من حيث التقيد بأنظمة وقوانين المشاركة الى جانب التعليمات الخاصة بالسباق والتي تنطبق على كافة المتواجدين بالحدث من المتسابقين والسائقين والمرافقين واللجنة المنظمة على حد سواء ابرزها المحافظة على البيئة والطبيعة الجميلة خلال مراحل السباق.

وقال مدير عداءو عمان سمير فركوح، أن باب التسجيل مستمر وستكون الفرصة قوية امام عشاق العدو لتشكيل فرقهم للمشاركة في السباق الذي يصنف ضمن سباقات التتابع حيث يتكون الفريق من 1 الى 5 عدائين أو 6 الى 10 عدائين، منوها الى أن السباق يشهد في كل عام اعدادا كبيرة وسط تنظيمات كبيرة تستعد لها اللجنة المنظمة للوقوف على كافة الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بالحدث.

وكشف فركوح النقاب عن مشاركة من خارج الأردن، حيث شهدت قوائم التسجيل مشاركة 3 فرق خارجية حتى الان، ومن المتوقع ان يزداد عدد الفرق المشاركة خلال الفترة المقبلة، ويتضمن السباق أربع فئات تشمل على التتابع الحر ونصف الماراثون والماراثون الى جانب فئة المدارس “التتابع الحر”.

وأضاف أن هناك إهتمام من عدائين دوليين للمشاركة في فئة الفردي التي يقومون بقطع مسافة 200 كم خلال 34 ساعة.

وكان “عداءو عمان” يختارون المسافات الطويلة التي غطت الأردن من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، وكان اشهر هذه السباقات هو سباق التراماراثون البحر الميت الذي اصبح سباقا معروفا على مستوى العالم يشارك به مئات من المتسابقين، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تقوم مجموعة عداءو عمان بدعم ومساعدة العدائيين الأردنيين الواعدين للمشاركة بالركض داخل وخارج الأردن.