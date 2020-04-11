عدد إصابات كورونا في أميركا يتجاوز النصف مليون حالة

واشنطن– أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 500 ألف شخص على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه الفيروس 30 ألف حالة إلى 35 ألف حالة يوميا بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر. وعالميا توجد أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة يوم الجمعة.

وأصبحت الولايات المتحدة الاميركية أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد.

وسجلت الولايات المتحدة 2108 وفاة إضافيّة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، وبذلك وصل مجموع الوفيات الى 18,586 حالة وفاة في أميركا الى الآن، وبذلك تقترب نسبة الوفيات في أميركا، من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها إيطاليا 18,849 .

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذر أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين وقال “الآن ليس وقت التوقف”.-(رويترز)