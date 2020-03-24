عدد الإصابات بـ “كورونا” في نيويورك يتضاعف كل 3 ايام

نيويورك- أعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، بؤرة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أن الولاية تسجل “مضاعفة لعدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 كل ثلاثة أيام”.

وقال الحاكم خلال مؤتمر صحافي إن الخبراء الذين يدرسون تطور الفيروس “يرون الآن أن معدل الإصابات الجديدة يتضاعف كل ثلاثة أيام. أنها زيادة كبيرة للحالات”.

وبات في ولاية نيويورك أكثر من 25 ألف إصابة أي اكثر ب10 مرات من الحالات المؤكدة في كاليفورنيا ثاني أكثر الولايات تضررا بالوباء.

وأضاف أن هذا المعدل المرتفع من الانتشار يعني أن الفيروس قد يبلغ ذروته “خلال 14 إلى 21 يوما” ما يجعل من الحصول على معدات طبية أمرا ملحا بدءا بأجهزة التنفس التي تطالب نيويورك الحكومة الفدرالية بتأمينها منذ أيام.

وهذه الولاية التي تعد 20 مليون نسمة أمنت حتى الآن 10 آلاف جهاز تنفس وترى أنها بحاجة إلى 30 ألفا إضافية على الأقل لمواجهة عدد الأشخاص الذين يتوقع أن يتدفقوا إلى المستشفيات.

كما خفض عدد الأسرة الاضافية إلى 140 ألفا في حين يفترض أن يصبح أول مستشفى طوارىء يتم إنشاؤه في منهاتن، عملانيا خلال ثمانية أيام.

وأعلن حاكم نيويورك أن الولاية ستبدأ باختبار عدة أساليب علاجية.

ووصل مسؤولون من وكالة الأدوية الفدرالية إلى نيويورك لاختبار خلطة أدوية تجمع بين دواء للملاريا وآخر لمعالجة التهاب الشعب الهوائية.

وأعلنت الحكومة الفدرالية أن هذه الأدوية واعدة لمكافحة هذا الوباء حتى وان لم تكن فعاليتها مثبتة.

وستبدأ نيويورك بأخذ عينات من البلازما لدى المصابين المتعافين لحقنها في مرضى حالتهم حرجة أملا من استفادتهم من الأجسام المضادة.

كما تعمل الطواقم الطبية في نيويورك على “تطوير” اختبار يسمح بكشف المضادات للوباء.

وأضاف الحاكم أن الاختبار “بسيط” ويسمح برصد الأشخاص الذين بات لديهم مناعة من الفيروس أقلة لفترة زمنية محددة والسماح لهم ب”استئناف العمل”.

ولم يكشف متى سيكون هذا الاختبار متوفرا. (أ ف ب)