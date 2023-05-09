عدد الضحايا المدنيين في الاشتباكات السودانية يصل إلى 604

أعلنت منظمات أممية ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 604 أشخاص، وفرار أكثر من 700 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية في الإفادة، إن 604 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 5000 منذ اندلاع العنف في 15 نيسان/ أبريل بين الفصائل المتناحرة.

بدورها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 700 ألف شخص فروا من ديارهم في السودان.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، إنه “من الصعب جدا الآن بالنسبة لهم العثور على المال. أجهزة الصراف الآلي لا تعمل والنظام المصرفي لا يعمل”، مشيرا إلى أنه “من الصعب الحصول على الوقود وهو غالي الثمن”. (RT)