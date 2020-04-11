أخبار محليةالرياضةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 4/12 -(رابط)

منذ 32 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، وخصوصا في ظل القرار الحكومي بتعليق إصدار الصحف الورقية، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0791744447.

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 12 نيسان/ابريل 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

الأمير غازي ينعى والد الأميرة أريج الدكتور عمر بن عبد المنعم الزواوي

منذ ساعتين
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة

العضايلة: مئوية الأردن على الأبواب ويحق لنا أن نفتخر بالإنجازات بقيادته الهاشمية

منذ ساعتين

ضبط 11 مركبة و 77 شخصا خرقوا حظر التجول الشامل بالزرقاء

منذ ساعتين

فيروس كورونا في الصحف البريطانية: “لا مناعة من الوباء، كورونا يعاود إصابة البشر بعد الشفاء”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock