أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 5/17-(رابط)

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، وخصوصا في ظل القرار الحكومي بتعليق إصدار الصحف الورقية، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001.

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الأحد 17 آيار/ مايو 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

في مبادرة أممية: زعماء وقادة دول يدعون لمجانية علاج “كورونا”

منذ ساعتين

توق: حسم تدريس الفصل الصيفي بالجامعات يعتمد على الوضع الوبائي

منذ ساعتين

تقرير: تحسين الوصول إلى المياه يخفض الأمراض بنسبة %9

منذ ساعتين

“ميرا” تبتكر أسلوبا جديدا لمعالجة المياه الرمادية في مدارس حكومية بالمفرق

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock