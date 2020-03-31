أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عدد “الغد pdf” ليوم الأربعاء 1/4 -(رابط)

منذ 54 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، وخصوصا في ظل القرار الحكومي بتعليق إصدار الصحف الورقية، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001.

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الأربعاء 1 نيسان/ابريل 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

آخر تطورات كورونا في العالم.. شنغهاي تتخوف من موجة ثانية

منذ 4 دقائق
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

شخص واحد في المركبة لمنع مخالفات النقل الجماعي في “المصرح لها”

منذ 41 دقيقة
دورية نجدة

توضيح من الأمن حول فيديو “تيك توك”

منذ ساعة واحدة

سوق العارضة المركزي: التوصل إلى سعر 3 دنانير لأي صندوق خضار بعد مشاجرات

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock