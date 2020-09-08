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عدد “الغد pdf” ليوم الأربعاء 9/9 -(رابط)

منذ ساعتين

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عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الأربعاء 9 أيلول (سبتمبر) 2020، يرجى الضغط هنا.

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