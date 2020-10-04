أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

عدد “الغد pdf” ليوم الاثنين 10/5 -(رابط)

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الاثنين 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

“السلة” يؤكد سلبية كافة نتائج فحوصات أندية “دوري الفئات” – بيان رسمي

منذ 3 ساعات

“البقية بحياتنا”

منذ 3 ساعات

ضبابيّة فكريّة لمفهوم المُهل الدستوريّة

منذ 3 ساعات

إشاعات خارجية تخترق السلم المجتمعي الأردني عبر “السوشال ميديا”

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
36 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock