أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

عدد “الغد pdf” ليوم الثلاثاء 4/28 -(رابط)

منذ 18 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، وخصوصا في ظل القرار الحكومي بتعليق إصدار الصحف الورقية، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001.

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الثلاثاء 28 نيسان/ابريل 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

العضايلة: رئيس الوزراء راجع أحد المستشفيات وسيغادر خلال ساعات

منذ 50 دقيقة

“كورونا الأردن”.. الحياة تقترب من طبيعتها

منذ ساعة واحدة

د. محمد حسين المومني يكتب: مزيد من التخفيف للحظر

منذ ساعة واحدة
سلامة الدرعاوي

سلامة الدرعاوي يكتب: المديونيّة في ظل الـ”كورونا”

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock