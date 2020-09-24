أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

عدد “الغد pdf” ليوم الجمعة 9/25 -(رابط)

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الجمعة 25 أيلول (سبتمبر) 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

“التربية” تنفي صحة وجود صورة متداولة في مناهجها

منذ 4 ساعات

42 مليون رسالة واتساب وعمليات شراء بمليون دولار في دقيقة واحدة

منذ 5 ساعات

تباين الآراء حول قرار تحويل مهنة المكاتب السياحية ضمن المهن المنزلية

منذ 5 ساعات

عن أي دولتين تتحدث معالي الوزير؟

منذ 5 ساعات
انتخابات 2020
46 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock