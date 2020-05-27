أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

عدد “الغد pdf” ليوم الخميس 5/28-(رابط)

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001.

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم الخميس 28 آيار/ مايو 2020، يرجى الضغط هنا.

مقالات ذات صلة

إذا كنت تستطيع القيام بشيء ما في الخارج بدلا من الداخل، فعليك القيام بذلك في الهواء الطلق.

8 طرق للخروج والبقاء في أمان أثناء جائحة فيروس كورونا

منذ 3 دقائق
حالة الطقس ستكون مناسبة لقضاء الاوقات والتنزه اثناء عطلة العيد ليلاً ونهاراً

انخفاض ملموس على درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

الإيرادات الضريبية ترتفع %11 في الربع الأول

منذ 3 ساعات

مسؤولون: آثار وخيمة لاستمرار وقف حركة الطيران

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock