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عدد “الغد pdf” ليوم السبت 4/4 -(رابط)

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – ضمن سعي “الغد” المستمر لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام)، وخصوصا في ظل القرار الحكومي بتعليق إصدار الصحف الورقية، أطلقت الصحيفة خدمة “الغد pdf”، والتي يمكن الاشتراك بها مجانا بمجرد إرسال الاسم عن طريق تطبيق “واتس آب” إلى الرقم 0789995001.

للاطلاع على عدد “الغد pdf” ليوم السبت 4 نيسان/ابريل 2020، يرجى الضغط هنا.

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