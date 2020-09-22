عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 23 مليونا حول العالم

الغد- تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، صباح اليوم الثلاثاء 23 مليون، بحسب موقع ورلد ميتر الخاص برصد إحصاءات الفيروس، بينما اقترب عدد الإصابات من 31.5 مليونا.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

09:45- حصيلة المتعافين من كورونا عالميا تتجاوز 23 مليونا

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم صباح اليوم الثلاثاء في العالم 23 مليونا و115 ألفا و456 بحسب موقع ورلد ميتر الخاص برصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد الإصابات عالميا بلغ 31 مليونا و491 ألفا و277 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 969 ألفا و375.

وتتصدر الهند قائمة الدول من حيث عدد المتعافين بأكثر من 4 ملايين و497 ألفا، تليها الولايات المتحدة بـ4 ملايين و299 ألفا، والبرازيل ثالثا بـ3 ملايين و887 ألفا.

09:05- الهند تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا في نحو شهر

أظهرت بيانات الصحة الاتحادية بالهند اليوم الثلاثاء تسجيل 75 ألفا و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر، كما سجلت 1053 وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 5.6 ملايين حالة، لتأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

08:30- تسجيل إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 6 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 مقارنة بـ12 في اليوم السابق، مضيفة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

07:45 – ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 1821 ليصل إلى 274 ألفا و158 حالة.

07:00 – الولايات المتحدة تغير الإرشادات بشأن حياة الفيروس وانتقاله

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها غيرت إرشاداتها عن طريق الخطأ، لتشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يظل موجودا في الهواء لفترة أطول وينتقل إلى مسافة أبعد من مترين.

وتراجعت الوكالة الأميركية عن إرشاداتها السابقة، وركزت على انتقال الفيروس في المسافات القريبة، وأضافت “لقد تم نشر نسخة مسودة للتغييرات المقترحة في التوصيات عن طريق الخطأ على الموقع الرسمي للوكالة، والآن تقوم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليا بتحديث توصياتها فيما يتعلق بانتقال الفيروس عبر الهواء”.

06:55- كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و106 إصابات حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

06:35- جونسون سيطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل

أفادت صحيفة تلغراف البريطانية في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين اليوم على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع تويتر نقلا عن مصادر إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن “التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق”.

المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها غيرت إرشاداتها عن طريق الخطأ بشأن انتقال الفيروس (غيتي)

06:12- المكسيك تتجاوز 700 ألف إصابة والعدد الحقيقي غير معروف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك 700 ألف يوم الاثنين، رغم اعتراف السلطات بأن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، التي تحتل المركز السادس من حيث عدد الإصابات في العالم، أعلى من ذلك.

ويوجد في المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات المنسوبة إلى الوباء في العالم، وقد سجلت وزارة الصحة 2917 حالة إصابة بالفيروس يوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى ٧٠٠ ألف و580، بالإضافة إلى 73 ألفا و697 حالة وفاة.

ووجهت انتقادات للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منذ البداية لأنه قلل من شأن الأزمة الصحية، ولا يزال يشجع العائلات على الذهاب إلى المطاعم حتى مع فرض دول أخرى إجراءات الإغلاق، كما أنه نادرا ما يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

04:24- إلغاء مناورات عسكرية دولية مقررة في فنلندا الربيع المقبل بسبب كورونا

أعلنت هلسنكي الاثنين أن مناورات “آركتيك لوك” العسكرية الدولية التي كان مقررا أن تجري في فنلندا في الربيع المقبل بمشاركة 20 ألف جندي من 13 دولة، ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين في بيان إن “التدريبات الدولية مهمّة، لكن في هذا الوضع، من الأهم الحفاظ على السيطرة على فيروس كورونا”.

وكان مقررا أن تجري هذه المناورات في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام المقبل، وأن يحضرها مراقبون من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

03:51- البرازيل تسجل 13 ألفا و439 حالة إصابة جديدة بكورونا و377 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 13 ألفا و439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ ٢٤ الأخيرة، بالإضافة إلى 377 وفاة بسبب المرض.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 173 ألفا و272 حالة.

01:31- مصر تسجل 126 حالة إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية الاثنين 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته

مصر حتى الاثنين بلغ 102 ألف و141 حالة بينها 90 ألفا و332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

وكانت مصر قد فرضت منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.

00:48- مع تزايد إصابات كورونا.. بريطانيا ترفع مستوى الإنذار

رفعت الحكومة البريطانية، الاثنين، مستوى الإنذار إلى ثاني أعلى مستوى، وذلك على خلفية تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقام مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة برفع مستوى إنذار كوفيد-19 من 3 إلى 4، ليعكس الزيادة في الحالات، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

ويشير المستوى الثالث إلى أن وباء كوفيد-19 منتشر بشكل عام بينما يعني المستوى الرابع أن انتقال العدوى مرتفع أو يرتفع بشكل كبير.

وقال كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في المملكة المتحدة، في إحاطة بثها التلفزيون المحلي “معدلات الإصابة تحاكي الزيادة القوية في فرنسا وإسبانيا، وتتضاعف تقريبا بشكل أسبوعي”.

ويرى المسؤول البريطاني أن الإصابات الجديدة قد تزيد 10 أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 50 ألفا يوميا الشهر المقبل إذا لم تتخذ إجراءات فورية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، إجراءات أكثر صرامة لمحاولة الحد من العدوى قبل أشهر الشتاء.

00:42- إسرائيل: 9 وفيات و2567 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين، تسجيل 9 وفيات و2567 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي من أصيبوا بالفيروس منذ فبراير/شباط الماضي إلى 190 ألفا و929، من بينهم 1273 حالة وفاة، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وفي إسرائيل حالياً 52 ألفا و876 حالة نشطة (مصابون حاليون)، من بينهم 653 في حالة وصفت بالحرجة، يخضع 169 منهم لأجهزة التنفس الصناعي.

وبدأت الحكومة منذ الجمعة تنفيذ خطة إغلاق تستمر 3 أسابيع، في محاولة للحد من اتساع رقعة انتشار الجائحة. (الجزيرة)