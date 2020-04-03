عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز 10 آلاف حالة في كندا

أوتاوا – أعلنت رئيس وكالة الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 10 آلاف إصابة في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت تام في مؤتمر صحفي إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 10132 حالة ووفاة 127 شخص، مشيرة إلى أن أكثر من 1500 مريض تم شفاؤهم.

وأوضحت المسؤولة الكندية أن مقاطعة كيبيك شهدت أكثر من 4500 حالة إصابة بالفيروس في الوقت الذي سجلت فيه مقاطعة أونتاريو أكثر من 2700 حالة مؤكدة .

وطالبت المواطنين بالبقاء في المنزل والحفاظ على مسافة مترين بين الشخص والاخر، مبينة ان هذا هو الرهان الاكثر أمانا من الفيروس .(بترا)