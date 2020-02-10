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عدد جديد من نكهات عائلية بنكهات صحية غنية

منذ 26 دقيقة
عدد جديد من نكهات عائلية بنكهات صحية غنية

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عمان-أصدرت المرجع للمطبوعات عدد شهر شباط من مجلة نكهات عائلية.
ويركز هذا العدد على الحب العاطفي ويقدم النصائح حول أهمية الاحترام في العلاقات الزوجية مع خبيرة التدريب الإداري غدير حبش. كما يقوم بتسليط الضوء على خرافات تهدد العلاقات وكيفية التعامل معها مع خبيرة العلاقات الزوجية مريم حكيم.
وبهذه المناسبة أيضا يقدم استشاري الطب الجنسي الدكتور يمان التل في عدد شباط من مجلة نكهات عائلية ملخصا عن أفضل وأسوأ الأطعمة التي تشعل الرغبة الجنسية، وتقدم اختصاصية علم النفس حنين مسعود نصائح للاعتناء والرفق بالنفس، وتشرح كيفية إدارة التوتر والعناية بالنفس. كما يركز العدد أيضا على اليوم العالمي للسرطان، وتتطرق الجمعية الملكية للتوعية الصحية لأربع عادات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
ومجلة نكهات عائلية هي مجلة شهرية تلتزم بتزويد الأهل بمعلومات ونصائح لتطوير علاقاتهم الزوجية وأدوارهم في الأمومة والأبوة، كما تمنح مقدمي الرعاية نصائح داعمة لهم وتزود العائلة وأطفالها ويافعيها بنصائح للنمو في بيئة سعيدة وصحية.

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