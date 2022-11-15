عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم تخطى اليوم الثلاثاء، عتبة 8 مليارات نسمة، فيما سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037، بحسب توقعات الهيئة.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر “فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض”.

وتُرجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ إن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

كما يأتي هذا الأمر ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، لكن يخشى البعض من أن يتجاوز العدد (8 مليارات نسمة) إمكانيات كوكبنا، كما يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.

ووفقا لبيانات الموقع المتخصص WorldoMeters، تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 1.439 مليار نسمة، تليها الهند (1.38 مليار نسمة)، ثم الولايات المتحدة (قرابة 331 مليون نسمة)، وفيما يلي جدول يظهر أكبر 10 دول بعدد السكان في العالم:

عربيا، جاءت مصر في المرتبة الأولى (102,334 مليون نسمة)، ثم الجزائر (43,851 مليون)، وبعدها السودان (43,484 مليون)، فالعراق (40,222 مليون)، والمغرب (36,910 مليون).