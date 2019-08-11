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عدد من كبار الضباط يعودون المرضى العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية

منذ 5 ساعات

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عمان – عاد مساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة والمفتش العام للقوات المسلحة وعدد من كبار الضباط اليوم الأحد، العديد من المرضى المتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية في جميع أنحاء المملكة .
واطمأنوا خلال الزيارة على الأوضاع الصحية للمرضى، ونقلوا لهم تهنئة وتحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتمنياته لهم بالشفاء العاجل .
من جانبهم ثمن العسكريون العاملون والمتقاعدون الراقدون على أسرة الشفاء هذه اللفتة الكريمة التي تعكس المعاني السامية والاخلاق النبيلة التي تتحلى بها القوات المسلحة، مؤكدين بأنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن ولجلالة القائد الأعلى حفظه الله.-(بترا)

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