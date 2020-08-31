عدسات المصورين ترصد علاقة براد بيت بعارضة أزياء ألمانية (صور)

عمّان-الغد– التقطت عدسات المصورين صورا للممثل الهوليودي، براد بيت، برفقة عارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر 27 عاما من أصل بولندي، نيكول بوتورالسكي، في مطار شارل ديغول بباريس.

وبحسب “FOX NEWS” وصلت طائرة خاصة من برلين إلى مطار شارل ديغول في باريس وعلى متنها العارضة البولونية، وكانت بانتظار طائرة قادمة من الولايات المتحدة وعلى متنها الممثل الأمريكي براد بيت ليتوجها معا لاحقا ويستقلان طائرة خاصة إلى جنوب فرنسا.

Brad Pitt getting 'close' with Angelina Jolie lookalike Nicole Poturalski https://t.co/Qy5Sfhq0gN — Cindy Vien (@CindyVien) August 26, 2020

وقام المصورون بتصوير بيت وبوتورالسكي وهم يرتديان أقنعة ونظارات شمسية عند الصعود على متن الطائرة، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

#off to south of France with model partner Nicole Poturalski. pic.twitter.com/9KCsVy834i — Brad Pitt Williams (@BWilliai) August 26, 2020

وأوضحت المصادر: “لقد شوهدا وهما في سيارة يقودها سائق نقلتهما إلى المطار في رحلتهما القادمة.. استقلا الرحلة لمدة ساعة وشوهدا وهم يصلان إلى جنوب فرنسا”.