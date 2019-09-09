عدس يستعرض التحضيرات لاستضافة تصفيات كأس ديفيز

محمد عمّار

عمان– أكد رئيس اتحاد التنس المهندس حازم عدس، جهوزية الاتحاد إداريا وفنيا لاستضافة تصفيات المجموعة الرابعة الآسيوية لكأس ديفيز، والتي ستقام على ملاعب الاتحاد بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة ما بين 11-14 أيلول (سبتمبر) الحالي، وأن الاتحاد نجح في الحصول على حق الاستضافة، بعد تميز ملفه بمقارنة بملفات خمس دول طلبت إستضافة التصفيات.

وأضاف م. عدس، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الفنار أمس، أن المنتخبات المشاركة في التصفيات سيتم توزيعها الى 4 مجموعات، منهم مجموعتان تضمان 4 منتخبات، فيما ستضم كل مجموعة 3 منتخبات، حيث يتأهل الأول والثاني في الترتيب النهائي للتصفيات إلى المجموعة الثالثة على الصعيد الآسيوي لتصنيف المنتخبات.

وأشار م. عدس، إلى أن المستوى الأول للمجموعات الأربع، تضم منتخبات الباسفيك، عُمان، الاردن والإمارات، حيث سيتم في الاجتماع الفني الذي سيعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق الفنار، ويحضره مندوب الاتحاد الدولي الحكم العام المصري وائل عباس، ورئيس لجنة الحكام المصري إبراهيم زكي، مناقشة كافة التفاصيل الفنية والتدريبية وإجراء القرعة ومواعيد المباريات، بحضور كباتن المنتخبات المشاركة لتسليم كل منهم جدول مباريات البطولة.

وستشارك في التصفيات منتخبات كل من: العراق، بنغلاديش، البحرين، الباسفيك، منغوليا، كمبوديا، قيرغيزستان، سلطنة عُمان، طاجاكستان، غوام، تركمانستان، الى جانب المنتخب الوطني.

وعن قادم نشاطات رياضة التنس، أكد عدس أن الاتحاد سيواصل دعمه لمدرستي التنس في مدينتي الحسين والحسن للشباب، حيث يتدرب الآن نحو 140 لاعبا ولاعبة من الفئات العمرية، وهذا سيعود بالفائدة على المنتخبات الووطنية للفئات العمرية، مشيرا في الوقت ذاته الى غياب عالم الاحتراف عن رياضة التنس المحلية، حيث يصطدم الاتحاد بواقع الحرص الطبيعي للاعبين واللاعبات على التحصيل الأكاديمي، ما يحد من طموح اللاعبين والأندية والمنتخبات على حد سواء.

من جانبه، أكد كابتن المنتخب الوطني أحمد الحديد، أن المنتخب شارك في معسكر تدريبي مع منتخبي الامارات والسعودية، ونال قسطا وافرا من الثقة والعزيمة والإصرار لتحقيق الهدف المنشود، وهو السعي إلى انتزاع احدى البطاقتين المؤهلتين الى المستوى الثالث.

وأضاف الحديد، أن المنتخب الوطني يملك أسماء باتت قوية بعد أن عمل الاتحاد على اشراكهم في تدريبات خاصة وبإشراف مدرب لياقة بدنية متخصص، ما عاد على اللاعبين بالإيجاب، الى جانب مشاركاتهم الخارجية في بطولات يسعى من خلالها الاتحاد لمنحهم الثقة والخبرات المطلوبة لقادم الاستحقاقات، حيث يتدرب اللاعب موسى قطب في أكاديمية نادال في اسبانيا، واللاعب محمد العيسوي يشارك في بطولة الجامعات الكندية، الى جانب الصاعد عبدالله شلباية الذي سيكون ورقة رابحة لصفوف المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وهو لم يبلغ 16 سنة بعد.