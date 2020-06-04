عدم استقرار جوي وارتفاع آخر على درجات الحرارة

عمان – الغد – يستمر تأثر المملكة بامتداد لمنخفض البحر الأحمر، وتبقى تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، نهار اليوم، وتُصبح بذلك حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام أو أعلى بقليل، حسب موقع طقس العرب.

ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق ويميل للحرارة في ساعات الظهيرة والعصر، في حين يكون حارا نسبيا بمناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

ويستمر ظهور كميات من السحب المُتوسطة والعالية وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة، رُبما تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع حدوث الرعد أحيانا.

وفيما تكون الرياح خفيفة ومُتقلبة تتحول مع ساعات العصر وقبل الغروب إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، مع بعض الهبات النشطة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس دافئا بوجه عام في أغلب المناطق، مع ظهور بعض السحب المُتوسطة والعالية.

وحذر الموقع من خطر جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأفاد “طقس العرب” أن تأثير منخفض البحر الأحمر يزداد غدا مع اندفاع كتلة هوائية حارة نسبياً باتجاه المملكة، بحيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، نهارًا، وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات. كما يكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة والبادية الشرقية. أما ليلاً، فيكون الطقس دافئاً بشكل لافت في أغلب المناطق.