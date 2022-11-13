عدم استقرار جوي وزخات مطرية حتى الأربعاء

تتأثر المملكة اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل تساقط زخات محلية من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد تمتد لأجزاء من المناطق الوسطى.

وهناك احتمال أن تكون الأمطار غزيرة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق، مصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع فرصة لسقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة،

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 12، وفي مرتفعات الشراة 19 – 9، وفي مناطق البادية 26 – 12، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الأغوار الشمالية 30 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.-(بترا)