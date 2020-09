عدم الاستقرار في بيلاروسيا وخاباروفسك ولبنان يصنع المتاعب لبوتين

آنا بورشفسكايا* – (ذا هيِل) 27/8/2020

يمثل عدم الاستقرار السياسي في بيلاروسيا، ولبنان، وخاباروفسك ظلالاً من التحدي نفسه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنها تربك الوضع الراهن الذي يفضله بوتين في أجزاء مهمة من العالم لبقاء نظامه. ولن يقف جانباً مكتفياً بالمشاهدة.

ففي خاباروفسك، وهي مدينة تقع في أقصى شرق روسيا، نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع بدءا من تموز (يوليو) بعد أن اعتقل الكرملين حاكم المنطقة، سيرجي فورغال، بتهمة القتل العمد. وهتف أهالي خاباروفسك “صَوْتُنا، فورغال واحد منا”، وطالبوا بوتين بالاستقالة. وفاز فورغال، على الرغم من أنه ليس ديمقراطياً موالياً للغرب، بأغلبية ساحقة على مرشح اختاره الكرملين في العام 2018 -وليس هذا بالأمر الهيّن في انتخابات كانت بالفعل مزوّرة لصالح مرشح الكرملين. ولم يكن بوتين ليتسامح مع هذا الأمر.

وفي بيلاروسيا، يبدو أن آخر دكتاتوريي أوروبا، ألكسندر لوكاشينكو، قد خسر الانتخابات الرئاسية في استفتاء عام مزوّر آخر. وبعد أن رفضت مرشحة المعارضة الرئيسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، النتائج الأولية للاستطلاع، نزل البيلاروسيون إلى الشوارع. وكانت حملة لوكاشينكو القمعية ضد المتظاهرين السلميين مروّعة. فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 7.000 شخص، وتعرض العديد منهم للتعذيب الوحشي وتوفي اثنان على الأقل في الحجز. لكن هذه الأحداث تثير قلق بوتين المعتاد من “ثورة ملوّنة” (أي احتجاجات سلمية وحركات مطلبية أو عصيان مدني)؛ فإذا كان بإمكان البيلاروسيين الاحتجاج (إن لم يكن الإطاحة) بديكتاتورهم، فما الذي يمنع المواطنين الروس من اتخاذ هذه الخطوات نفسها؟

أما في بيروت، فقد أدى الانفجار الهائل الأخير، الذي كان على الأرجح نتيجة تواجد حكومة فاسدة وغير كفؤة يسيطر عليها حزب الله، إلى مطالبة اللبنانيين بتغيير جذري في النظام.

دعونا لا تخطئ: هذه الاحتجاجات الشعبية هي نتيجة تَسَلُّط حكومات فاسدة وغير كفؤة -في موسكو أو تلك التي تدعمها موسكو- التي لن تتغير من دون مقاومة. ومع ذلك، فإن بيلاروسيا ليست أوكرانيا. ومن المحتمل أن يكون التدخل على نطاق واسع مكلفاً للغاية ولا يحظى بشعبية، لكن لدى بوتين العديد من الوسائل الأخرى لدعم الزعيم الذي يفضل رؤيته في مينك. وإذا سقط لوكاشينكو، فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بصورة بوتين كمدافع ضد التدخل الأمبركي المتصوَّر الذي يؤدي إلى اندلاع احتجاجات مناهضة للاستبداد. ولكن ما يزال بإمكان بوتين ضمان السيطرة في ظل هذا الوضع -فهو في النهاية يريد بيلاروسيا، بغض النظر عمّن يدير شؤونها.

ولطالما شمل خوف بوتين من الثورات الملونة، الشرق الأوسط أيضاً، على الرغم من أن المنطقة حظيت باهتمام أقل. وفي الواقع، اجتاحت الثورات الملونة مجال ما بعد الاتحاد السوفياتي في بداية العقد الأول من القرن الحالي وإلى منتصفه، كما أثّرت أيضاً في الشرق الأوسط، مع “ثورة الأرز” في لبنان.

وقد تبدو الأحداث الجارية في لبنان بعيدة عن روسيا مقارنة باحتجاجات أخرى أقرب إليها. لكن لبنان مهم أيضاً بشكل مباشر لسياسة روسيا في سورية، حيث أنقذ تدخّل بوتين في العام 2015 الرئيس بشار الأسد من فقدان السلطة ورفَعَ مكانة روسيا -في نظر العديد من المسؤولين في الغرب والمنطقة- كجهة فاعلة لا غنى عنها.

ولا يقتصر الأمر على عدم قيام موسكو مطلقاً بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية (على عكس الدول الغربية)، ومَيْل موسكو بشكل عام وبصورة أقرب إلى محور إيران– حزب الله- سورية في الشرق الأوسط. وهذا بحد ذاته كافٍ لكي تؤيد موسكو حكومة يدعمها حزب الله في بيروت. إلّا أن بعض الخبراء الروس لاحظوا أن البنوك اللبنانية يمكن أن تكون بمثابة صلة سورية بالعالم الخارجي، وتُسهِّل إعادة الإعمار بطريقة تُبقي على الأسد في السلطة.

وتهدد الأحداث الجارية بتعقيد هذا الوضع الراهن؛ حيث تفرض التدقيق الواجب على احتمال تورط حزب الله في الميناء، مع استقالة رئيس الوزراء حسان دياب، فضلاً عن الإدانة الأخيرة لمحكمة الأمم المتحدة لعضو في حزب الله فيما يتعلق باغتيال رفيق الحريري.

ولن تؤدي احتجاجات خاباروفسك إلى تقويض مكانة الكرملين، لكنها تضعف نظامه ببطء. فهي لن تكشف السخط المحلي المتزايد من النظام فحسب، بل وستفضح عدم قدرته على تقديم أي شيء أفضل من الروايات التقليدية المعادية للغرب وأساليب القمع كرد على مطالب التغيير.

لكن بوتين سيكافح من أجل السلطة، وإذا لم تبق لديه وسائل أخرى غير القمع، فمن المرجح أن يضاعف كفاحه، خاصة لأن الغرب لن يتراجع. وقد رفض “الاتحاد الأوروبي” نتائج الانتخابات في بيلاروسيا، ووافق على فرض عقوبات وعرَضَ التوسط بين الحكومة والمعارضة، لكن من غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوات وحدها إلى ردع بوتين، حتى بعد دعوة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لإجراء تحقيق دولي في “المخالفات الانتخابية” في بيلاروسيا.

ولا نعلم ما إذا كان التسميم الأخير، هذه المرة لناقد الكرملين أليكسي نافالني، مرتبطاً بالأحداث الجارية، لكننا ندرك أن لدى الكرملين تاريخاً من محاولة إسكات أولئك الذين يشكّلون أكبر تحدٍ لحكمه. وفي الأعوام الأخيرة، ارتقى نافالني إلى هذه المكانة. وفي سياق الاحتجاجات المستمرة، دائماً ما يخشى الكرملين صوتاً قد يلهم الآخرين للتحدث ضده.

على خلفية رسالة حديثة من العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين وخبراء السياسة الخارجية، التي دعوا فيها إلى ما يتلخّص أساساً في إعادة ضبط الأمور ثانية مع روسيا، كانت فرنسا تسعى بالفعل إلى ذلك منذ عام، لكن من دون تأثير ملموس. وحيث تولّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زمام المبادرة في لبنان، فهذه ليست بالضرورة أخبار سيئة بالنسبة لبوتين.

من دون قيادة أميركية، من غير المرجح أن يمضي ماكرون قدماً في عرضه إصلاحات شكلية تجميلية. وإضافة إلى ذلك، وفي مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، ناقش ماكرون الوضع في لبنان. وفي وقت سابق، قال السفير الروسي آنذاك في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، إن روسيا لن تقبل الجهود الرامية لتقويض السيادة اللبنانية. وقبل أيام فقط، عيّن بوتين سفيراً جديداً في لبنان، لكن موسكو لن تعترف أبداً بأن حزب الله والنظام السوري وشركاء إيرانيين آخرين هم الذين قوّضوا السيادة اللبنانية مراراً وتسببوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة على مر السنين.

في لبنان وبيلاروسيا، يطالب الناس بتغيير الوضع الراهن الذي أغنى النخبة السياسية الفاسدة وغير الكفؤة ومنح حكم بوتين قوة واستقراراً أكبر. وما يزال نظامه يستهدف المنتقدين بحصانة.

أما إدارة ترامب فقد بدأت الآن فقط في الحديث عن تسميم نافالي، بينما من المرجح أن يؤدي صمت ترامب الشخصي بشأن هذه القضية إلى زيادة جرأة بوتين. وما لم ترغب الولايات المتحدة في لعب دور دبلوماسي نشط في دعم رغبات الكثير من اللبنانيين والبيلاروسيين، فإن تضحياتهم بالتعرض للرصاص الحي ونترات الأمونيوم ستذهب هباءً.

*زميلة أقدم في معهد واشنطن، تركز في كتاباتها على سياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط. وهي مساهمة في “أوكسفور أناليتيكا” وزميلة في المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، وحاصلة على شهادة الدكتوراه من “جامعة جورج ميسون”.

*الترجمة العربية لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. نشر المقال بالإنجليزية تحت عنوان: Why Instability in Belarus, Khabarovsk, and Lebanon Creates Problems Putin Doesn’t Want