عدم الاكتراث بالانتخابات

يديعوت أحرونوت

بقلم: عيناب حلبي

في ساعات الصباح المبكر تبدأ السوق في حي وادي النسناس في حيفا تستيقظ للحياة. ام الياس، التي منذ أكثر من خمسين سنة تدير محل خضار وفواكه بملكيتها في السوق تسأل إذا كانت يافطة رئيس الموحدة منصور عباس ازيلت أم ما زالت معلقة. “ازيلت، انزلناها لكِ”، يجيبها أحد التجار الآخرين. تبتسم ام الياس وتبدأ بان تقص علينا بحماسة عن محبوبها الحيفاوي، رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة. “من أفضل منه؟”، تسأل. “أيمن هو حبيب الجميع. نحن يجب أن نصوت له بكل القوة. هو ابن المكان، انساني، حساس، رجل فعل. ليس هناك من يتوجه له ويخرج خائبا”.

نساء آخريات تقتربن وتدخلن إلى الحديث وتتفقن معها”. “من هو منصور عباس؟ لماذا يعلق هنا يافطة؟” تسألن. “نحن جماعة الجبهة وليس من الحركة الإسلامية. فليذهبوا من هنا”، تقول امرأة تبدو غاضبة على تعليق يافطة الموحدة في حيفا. “ليس لمنصور عباس أي عطف هنا. إذا ما تجول هنا في السوق فلن نأبه به. كانوا كلهم في القائمة المشتركة. فلماذا انشقوا؟ من اللحظة التي تركوا فيها القائمة لم نعد معهم”. على الاقل حسب المتحدثات هنا، يبدو أن القائمة المشتركة للكنيست الـ 23 مع 15 مقعدا تلقته كانت حلما عربيا تحقق.

على مدى عشرات السنين كان حي وادي النسناس في حيفا هو المكان الذي أملى المشهد الثقافي والسياسي لكل العرب في اسرائيل وقرر جدول الاعمال السياسي. هنا في هذا الوادي، عملت الحركة الشيوعية في ذروة قوتها مع الزعماء الاكثر شعبية ممن عرفهم المجتمع العربي، مثل اميل حبيبي وتوفيق طوبي؛ صحيفة “الاتحاد” اليومية الوحيدة التي صدرت في المجتمع العربي وكانت شعبية على مدى عشرات السنين صدرت في حيفا ايضا؛ والكثيرون من الكُتّاب ومصممي الرأي العام في الشارع العربي تربوا في المدينة.

على مدى السنين احتفظ الوادي بطابع عربي شيوعي واليوم ايضا يمكن أن نرى ونشعر بقرب ومحبة اهالي الحي للحركة الجبهة الديمقراطية وزعمائها. حائط ضخم في قلب الحي يصبح في فترة الانتخابات لوحة تعلق عليها بوستات ضخمة لتسويق المرشحين. في الانتخابات للكنيست السابقة مثلا علقت يافطة: “كلنا معك ابو يئير”. وقبيل الانتخابات القريبة القادمة علقت يافطة للموحدة أزيلت بعد بضعة أيام من ذلك.

لكن رغم حماسة ام الياس وحائط اليافطات الكبيرة، في السنوات الأخيرة يشعر المرء بالتأثير في صناديق الاقتراع بقدر اقل مما في الماضي. في الانتخابات الاخيرة بلغت نسبة تصويت عرب حيفا 43 في المئة فقط. 39 في المئة صوتوا للمشتركة وللموحدة و 4 في المئة لباقي الاحزاب.

“الكثير من الناس طوروا لديهم عدم اكتراث للتصويت. كفى، كم مرة يمكن أن نصوت؟”، سأل وليد بولص الذي يجلس في البرلمان المركزي صباح يوم الجمعة في الحي – محل حمص ايهاب سبيتي.

سبيتي، صاحب المحل، تدخل فقال: “بيبي هو الزعيم المطلق لدولة اسرائيل”. انا مع من هو قوي. لا أصوت لاحزاب عربية. انا ضد المتطرفين، بن غبير وسموتريتش، لكني مع بيبي الذي اثبت نفسه”.

مسألة قانون القومية لا تزعج سبيتي. “يهمني ان انهض في الصباح واتوجه الى العمل وانال الرزق”، شرح. “قانون القومية هو للسياسيين. هذا لا يؤثر علي. انا اعرف ما هي قوميتي ومن أنا، أنا مواطني اسرائيلي، واريد اقتصادا قويا، وهذا كل شيء”.

عن الاحزاب العربية لم نسمع انتقادا في البرلمان. “نحن نحب ايمن، وهو على اي حال سيدخل. منصور عباس هو الاخر يعمل من اجل المجتمع العربي، لكن هنا نشعر به اقل”، قال بولص.

حكاية هندي، هو الاخر، أمين سر فرع هدار يفنيه في حزب العمل في حيفا هو بين الجالسين في البرلمان.”عرب حيفا يصوتون للجبهة في الغالب”، شرح واضاف “لحزب العمل ايضا كان في حيفا مصوتون عرب، لكن كل شيء تغير اليوم. يوجد لنا فقط 120 منتسبا لحزب العمل وهذا عدد صغير. لكني آمل أن يصل الحزب الى عدد من منزلتين”، تمنى هندي الذي رغم جهوده لم ينجح في اقناع الجالسين الى جانبه. لماذا من المجدي لهم ان يصوتوا لحزب العمل.

“يوجد الكثير من الناس ممن سيقاطعون الانتخابات لانهم ملوا”، قال المحامي حمودي المصري، شاب نشط يعمل كرئيس لجنة الحي. “لكن اداء منصور عباس بالذات كان مختلفا وجيدا. “ربما كحيفاويين لم نشعر بما فعله لكنه نهج مؤثر ان يكون في الائتلاف. اعتقد ان هذه المرة ستحصل الموحدة على أصوات أكثر هنا ايضا”.

“توجد شفقة تجاه الانتخابات”، روى جعفر فرح، مدير مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل. “اذا كان 65 في المئة من الجمهور العربي صوت في 2015 وكذا في 2019 و 2020 صوتوا للقائمة المشتركة ووصلنا الى الـ 15 مقعدا، الان الجمهور العربي تعلم قوة المقاطعة. “هذا قول قوته واضحة، وفي الانتخابات القادمة ستكون المقاطعة اكثر حدة” قدر. “في حيفا يعيش 44 الف عربي صاحب حق اقتراع. حقيقة أن فقط نحو 10 الاف يصوتون للموحدة وللمشتركة هي حقيقة حزينة. توجد هنا امكانية كامنة كبيرة للمشتركة، لكنها لا تستنفد”.

كما يوجد من يختار التصويت الاحتجاجي. “انا سأصوت بن غبير”، اعلن احد المارة. “اريد أن ارى اليهود يتصدون له مع كل افكاره الفاشية. فليصعد الى الحكم ولنرى ما سيفعل”.

صورة الوضع الحالية ليست بسيطة: رغم ان حيفا والوادي بخاصة كانت معقل شيوعي عتيق مع سمعة واملاء جدول اعمال، فان الجبهة في صورتها السياسية الحالية لا تفعل ما يكفي كي تدفع الناس للخروج الى التصويت. هذا يشرح احساس الشفقة وعدم الاكتراث لدى السكان ممن طوروا عدم اهتمام بالانتخابات. واذا كانت هذه الصورة في المعقل التاريخي للمشتركة فانها ستكون أسوأ بكثير في أماكن اخرى في المجتمع العربي.