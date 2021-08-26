عدم تقبل الاختلاف.. بهذه الأساليب يضبط الآباء سلوك الأبناء

عمان- اعتدنا على سماع عبارة “الخلاف لا يفسد للود قضية” في نهاية العديد من النقاشات، على الرغم من اختلاف الأطراف المشتركة في تلك النقاشات، ولكن هل فعليا مع انتهاء هذا النقاش الذي يحتوي على اختلافات، لا يتبعه العديد من الخلافات بين نفس الأشخاص؟.

يكشف لنا الواقع، أن العديد من الأشخاص الذين وقعوا في فخ التنمر والمتنمرين تعرضوا لذلك؛ بسبب عدم تقبل الآخرين لهم، أو استيعاب فكرة (الاختلاف)، فالمتمعن بما يقال وما يصدر عنهم من أفعال وأقوال، لن يجد سببا لذلك، سوى ما ذكر سابقاً، وهو ما يثير دهشتهم من هذا الاختلاف، فلا يجدون أمامهم طريقة للتعبير عن هذا الرفض، سوى إيذاء الأشخاص المختلفين عنهم قولاً وفعلاً.

والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يتقبل الكثير منا فكرة الاختلاف؟

للأسرة الدور الرئيسي في اكتساب الأطفال للعديد من السلوكيات، فعلى سبيل المثال: لو دار حوار بين الأب والأم أمام أطفالهم، سيلاحظ الأطفال العديد من الملاحظات ومنها: هل يصغي كلاً من الطرفين للآخر؟ هل يوجد تقبل لوجهات النظر؟ هل كان هذا الحوار صحي؟

فمن خلال هذا الحوار، سيتعلم الطفل: أصول الحوار، والإصغاء بالشكل الصحيح للطرف الآخر، ومفهموم التقبل، وكيف نختلف مع الآخرين ضمن قواعد معينة؟

وللحصول على نتيجة أو جدوى في آخر النقاش، علينا أن ننصح أبناءنا بما يأتي:

أولاً: من أهم النقاط التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في أي نقاش، هي ألا ننتقد الشخص ذاته! بل ننتقد السلوك أي (سلوك الشخص)، وذلك كي لا يعتبر الشخص المعني في ذلك أنه مقصود (شخصياً)، كما وأن انتقاد الشخصية سيولد رد فعل تلقائي وهو الدفاع عن النفس.

ثانياً: تحديد الهدف من النقاش.

ثالثاً: الابتعاد عن إطلاق الأحكام على الأشخاص، لمجرد اختلافهم معهم في (وجهات النظر).

رابعاً: لنعلم أبناءنا أن نجعل من كل نقاش فرصة للتعلم (اكتساب معلومات جديدة).

خامساً: الاختلاف من الأمور الطبيعية في حياتنا، وهو سنة من سنن الحياة وعلينا ألا نحوله لصراعات، بل نتعلم كيف نتعامل معها.

ضحى محمود خليلة/ مرشدة تربوية