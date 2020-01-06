عدنان أحمد يوسف شخصية العام المصرفية

عمان- اختارت مجلة “مصر والخليج” الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، الشخصية المصرفية للعام 2019، وذلك ضمن الشخصيات المصرفية بكل من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسلم الجائزة للأستاذ عدنان رئيس تحرير المجلة عصام العوامي ورئيس التحرير التنفيذي ومدير مكتب المجلة في البحرين أيمن شكل؛ حيث استقبلهما الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بمكتبه، وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الصحافة والإعلام في دول الخليج ومصر كمنبر يعبر عن المجتمع وتطلعاته، ويسهم في تعريف المجتمع بأهم الأحداث الاقتصادية، وثمن يوسف جهود مجلة “مصر والخليج” في تقديم الخبر والتحليل الاقتصادي المتميز للقراء والمختصين، متمنيا للمجلة التوفيق والتقدم.

ومن جانبه، أكد عصام العوامي رئيس تحرير المجلة، أن اختيار الأستاذ عدنان يوسف، لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة لما يمثله كشخصية مصرفية لها باع طويل في العمل المصرفي وبخاصة الصيرفة الإسلامية، على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن رئاسته جمعية المصارف البحرينية وعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.