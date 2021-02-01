عدنان حمد اعتذر للفيصلي ورشح عبدالقادر

عمان – الغد – كشفت المعلومات الواردة، أن النادي الفيصلي، وقبل دخوله في مفاوضات مع المدرب السوري حسام السيد، اجرى اتصالا مع المدرب العراقي عدنان حمد المتواجد حاليا في قطر، لاستمزاج رأيه في إمكانية تدريب الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

عدنان حمد أكد اعتزازه بسعي فريق بحجم الفيصلي للتعاقد معه مجددا، ولكنه اعتذر عن عدم القبول بهذه المهمة، كونه أعلن أنه لن يدرب أيا من الأندية في الأردن، وفي حال قرر للعودة للتدريب فلن يدرب سوى المنتخب الوطني.

حمد رشح المدرب الوطني أحمد عبدالقادر، معتبرا أنه يعتبر من المدربين المتميزين، ويملك المؤهلات التي ترشحه للنجاح مع الفيصلي في ظل ما يملكه من فكر فني، وخبرة طويلة في هذا المجال.

يشار إلى أن الفيصلي توجه للدخول في مفاوضات مع المدرب السوري حسام السيد، حيث أعلن الفيصلي أنه بدأ باستصدار التأشيرة للمدرب السوري وجهازه المعاون، تمهيدا للحضور إلى عمان، ووضع اللمسات الأخيرة على العقد. – (أخبار النجوم)