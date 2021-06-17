عدنان حمد يؤكد سعادته بالعودة لقيادة المنتخب الوطني

عمان- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المدرب العراقي عدنان حمد، سعادته بثقة الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، لقيادة المنتخب خلال الفترة القادمة، بعد إعلان اتحاد الكرة أمس تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلفاً للمدير الفني المستقيل البلجيكي فيتال بوركلمانز.

وقال حمد في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الخميس، إن قيادة المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة، وأنه يسعى لتحقيق تطلعات الاتحاد والجماهيرالأردنية باستعادة المكانة المرموقة للمنتخب وتحقيق الإنجازات.

وأضاف حمد: “تربطني علاقة وثيقة بالاتحاد الأردني برئاسة سمو الأمير علي، واتطلع للبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة.. أمامنا عمل كبير لتطوير منتخب منافس يلبي طموحات الجميع”.

وأبدى حمد حماسه لبدء مهامه بشكل رسمي مع المنتخب الوطني، ابتداءً من بعد غدٍ السبت، لقيادة تدريبات النشامى في الدوحة، تأهباً لمواجهة جنوب السودان مساء الاثنين القادم ضمن الدور التأهيلي من بطولة كأس العرب 2021.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته في الكويت بقيادة المدرب عامر شفيع ومدرب اللياقة كريم مالوش، بشكل مؤقت، بانتظار المغادرة إلى الدوحة مساء غد الجمعة.

يشار إلى أن حمد سبق وأن أشرف على تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة من 2009 وحتى 2013. (بترا)