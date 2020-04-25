عدنان حمد يكشف أجمل وأصعب مباراتين مع منتخب النشامى

خالد الخطاطبة

عمان – كشف المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم العراقي عدنان حمد، عن أصعب وأجمل مباراتين للمنتخب الوطني اثناء قيادته للنشامى، خلال السنوات الأربع التي تولى فيها تدريب الفريق، وشهدت تحسنا ملموسا على صعيدي نتائج واداء المنتخب.

وأشار حمد في تصريحات لـ”الغد” من العاصمة القطرية الدوحة، أن أجمل مباراة كانت أمام المنتخب الياباني على ستاد الملك عبدالله الثاني، والتي شهدت فوز النشامى بنتيجة 2-1، بعد مباراة تكتيكية من الطراز الأول، فيما اعترف أن اصعب مباراة كانت أمام المنتخب الإيراني في عمان أيضا، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 1-0، في لقاء لم يكن أمام الفريق سوى الفوز للحفاظ على حظوظه بالمنافسات.

وقال حمد: هناك العديد من المباريات الجميلة لمنتخب النشامى خلال فترة قيادتي للفريق، ولكن المباراة الأجمل في نظري كانت أمام اليابان، التي انتهت بفوز ثمين بعد أن سجل أحمد هايل وخليل بني عطية هدفي الفوز في مباراة تكتيكية صعبة.

وأشار حمد إلى أن المباراة أمام اليابان شهدت اشراك اللاعب عدي زهران في مركز الظهير الايمن، في أولى مبارياته في هذا المركز مع المنتخب وفي لقاء بهذا الحجم، لتشكل هذه المباراة صعوبة على اللاعب، ما دفعني لاجراء تغيير تكتيكي بعد 25 دقيقة على بدء المباراة، من خلال إعادة بني عطية للعب في مركز الظهير الايمن، واستبدال زهران باللاعب عدنان عدوس الذي دفعت به للعب في مركز الوسط، لتمضي المباراة وفق تكتيك مميز، والتزام كامل من اللاعبين، وتأتي النتيجة بالفوز.

أما اصعب مباراة فقد اشار حمد إلى أن اللقاء “المعقد” كان أمام المنتخب الايراني في عمان، حيث جاءت صعوبة المباراة في ظل خسارة النشامى قبل اسبوع للقاء الذهاب أمام الإيرانيين في طهران، وبالتالي لم يكن أمامنا سوى تحقيق الفوز، وهو ما حصل بالفعل عندما نجح اللاعب عامر ذيب في تسجيل هدف الفوز في الدقائق العشر الأخيرة تقريبا، في فوز أعادنا إلى المنافسة في التصفيات.

وأكد حمد أن قيادته لمنتخب النشامى، كانت من أجمل أيامه التدريبية، حيث شكلت هذه الفترة حالة من العشق بينه وبين الأردن وشعبه المعطاء والمثقف، والحريص على مصلحة بلده، وهذا ما تجلى من خلال الزحف خلف المنتخب في جميع الأحوال والظروف.

واعتبر المدرب العراقي أن العشق الجماهيري للمنتخب الأردني، ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، وحث اللاعبين على بذل اقصى ما لديهم لتلبية الطموحات، لافتا إلى الكثير من المحطات المهمة مع منتخب النشامى، من ضمنها نهائيات كأس اسيا في قطر 2011، حيث قدم المنتخب أروع المستويات، وسط تنظيم مميز في هذه البطولة الكبيرة، لافتا إلى أن المنتخب لم يكن يستحق وداع البطولة أمام منتخب اوزبكستان، وبالرغم من ذلك خرج الجمهور الأردني راضيا عن أداء المنتخب في تلك البطولة.

وفيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين لاعبي المنتخب، أكد عدنان حمد، عمق هذه العلاقة التي جعلت من المنتخب أسرة واحدة، في ظل الثقة بين الجميع، وهو أمر مهم في بناء فريق جيد قادر على احراز النتائج.

وردا على سؤال يتعلق باللاعب الأكثر مشاكسة في المنتخب خلال فترة قيادته للنشامى، أعتبر حمد أن اللاعب عامر ذيب لم يكن مشاكسا بمعنى الكلمة، ولكنه اللاعب الأكثر فاعلية في إضفاء أجواء من المرح داخل المنتخب، لكثرة مقالبه التي كانت تخلق اجواءا إيجابية وحلوة ومرحة داخل الفريق.

واعتبر عدنان حمد أن المتابعة الدائمة والمستمرة لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، لكل تفاصيل المنتخب، والحرص على تذليل العوائق، كان له اطيب الاثر في نفوس اللاعبين الذين كانوا يبذلون جهودا مضاعفة لتحقيق المطلوب.

واستذكر حمد العديد من المواقف المؤثرة لسمو الامير علي بن الحسين، الذي كان يحرص على التواجد مع اللاعبين في الفندق والملعب والتدريب، لافتا إلى المعنويات العالية التي كان يمنحها سموه للاعبين، متطرقا على سبيل المثال للمباراة المهمة أمام المنتخب العماني التي نقلت المنتخب للملحق الآسيوي بعد الفوز بنتيجة 1-0.

وفيما يتعلق بعلاقته مع الاعلام الرياضي خلال فترة قيادته للنشامى، أكد عدنان حمد احترامه للاعلام الأردني الذي كان حريصا على مواكبة كل صغيرة وكبيرة للمنتخب، وهو أمر ايجابي يعكس أهمية المنتخب والحرص على متابعة اخباره.

واضاف: أنا كمدرب لدي عملي وقناعاتي أطبقها على أرض الواقع، وهناك الإعلام الذي يملك الحق في النقد والاشادة، وهو أمر بديهي، حيث يمارس الإعلام عمله ويجتهد قد يصيب وقد يخطئ كما هو عمل المدرب، ولكن العلاقة يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، والنقد شيء إيجابي خاصة إذا ما كان مهنيا، ولا بد أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المراحل وبعض الأمور، ولكن يبقى لكل جهة عملها ومسؤولياتها.

وأكد حمد أنه من الطبيعي أن يتعرض المنتخب لنقد في بعض المراحل، لان هذا المنتخب يجذب اهتمام الجميع، والكل يقاتل لرفع شأنه، كل من وجهة نظره، وبالتالي ضرورة تقبل الرأي والرأي الأخر شريطة عدم التجريح والشخصنة، والابقاء على النقد ضمن إطاره الصحيح، مجددا اعتزازه بالعلاقة التي تربطه بالاعلام الرياضي الأردني على مدار عمله في الأردن، معتبرا أن الإعلام الرياضي الأردني كان فاعلا ومؤثرة وهو أمر إيجابي ويشكل حالة صحية.

وعن عمله حاليا محللا في قناة “بي أن سبورت” القطرية، أكد حمد استمتاعه بهذا العمل في قناة معروفة عالميا، وتقدم كرة القدم بقالب ممتع ومشوق في ظل الامكانات الكبيرة التي تمتلكها هذه القناة الكبيرة، متمنيا أن تعود الدوريات والمباريات في جميع أنحاء العالم قريبا، لتعود متعة كرة القدم التي سحرت العالم.

وكشف حمد عن تمسكه في الفترة الأخيرة بالعمل في القناة، رغم عروض التدريب التي تلقاها من عدة منتخبات وأندية، مؤكدا أنه لن يغامر بأي تجربة تدريبية جديدة دون دراسة متأنية، رغم شوقه للعودة لمهنة التدريب التي يعشقها.