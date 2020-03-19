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عدنان حمد يوجه رسالة للمواطنين الأردنيين من قطر – فيديو

منذ 33 دقيقة

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خالد الخطاطبة

عمان – وجه المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد رسالة للمواطنين الأردنيين مفادها ضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمكوث في المنزل في اطار الخطوات الهادفة إلى مكافحة فايروس كورونا المستجد.

وأشار حمد في رسالة خاصة عبر الفيديو ارسلها لـ “الغد” إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بجميع التعليمات، حيث جاءت هذه الرسالة المصورة للمدرب العراقي تعبيرا عن حبه وعشقه للاردن وشعبه، متمنيا ان تزول هذه الغمامة السوداء عن الاردن والعالم قريبا.

ويحظى حمد بشعبية كبيرة في الشارع الرياضي المحلي بعد قيادته للمنتخب الوطني على مدار أربع سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات وقدم فيها أيضا منتخبا متميزا.

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