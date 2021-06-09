عدوان إسرائيلي جديد على سورية يوقع قتلى في صفوف الجيش

بيروت– ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن 8 من عناصر الجيش السوري على الأقل، قُتلوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محافظة حمص، مساء الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “خمسة جنود سوريين وثلاثة مقاتلين آخرين موالين للنظام تابعين للدفاع الوطني” قُتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص.

وأشارت وكالة “سانا” السورية إلى أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لـ”عدوان إسرائيلي على بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية وأسقطت بعض الصواريخ المعادية”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الضربات استهدفت أجزاء من المناطق في الوسط والجنوب لكنه لم يحدد مواقع بعينها. وأضاف أن الهجوم لم يسفر سوى عن أضرار مادية.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، ذكرت أنه سُمع دوي انفجارات في العاصمة دمشق، ترافقت مع تصدي الدفاعات الجوية لضربة صاروخية إسرائيلية في سماء العاصمة السورية، في حين قال منشقون عن الجيش إن الصواريخ ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران.-(وكالات)