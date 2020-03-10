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عدوى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة تصل إلى ألمانيا

منذ 18 دقيقة

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برلين – وصلت عدوى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة إلى الدوري الألماني لكرة القدم، حيث أصبحت المواجهة المقررة الأربعاء بين بروسيا مونشنغلادباخ وكولن أولى المباريات التي تقام دون جمهور في تاريخ البوندسليغا، بحسب ما أعلنت مدينة مونشنغلادباخ الثلاثاء.

وأفادت السلطات المحلية ان مباراة كولن ومضيفه مونشنغلادباخ الأربعاء، وهي مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين، ستقام من دون جمهور في ظل المخاوف من تفشي “فيروس كورونا” المستجد.

وتركت رابطة الدوري الألماني قرار إقامة مباريات من دون جمهور بيد السلطات المحلية، مؤكدة من جهتها أن المرحلة المقبلة من البوندسليغا ستقام كما هو مقرر بين 13 آذار (مارس) و16 منه.

وقال مدير الرابطة كريستيان سيرفت الإثنين: “بطبيعة الحال، نفضل إقامة المرحلة المقبلة بوجود المشجعين، لكن الأمر ليس واقعيا، قررنا إقامة المرحلة المقبلة من الناحية الرياضية البحتة، لكن هل ستقام مع جمهور أو من دونه؟ هذا القرار يعود الى السلطات المختصة”، معربا عن استعداده للنظر في اتخاذ إجراءات لدعم الأندية وتعويض الخسائر المالية الناجمة عن غياب المتفرجين. (أ ف ب)

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