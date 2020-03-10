عدوى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة بسبب كورونا تمتد إلى ألمانيا وإسبانيا

برلين – وصلت عدوى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة إلى الدوري الألماني لكرة القدم، حيث أصبحت المواجهة المقررة اليوم الأربعاء بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن أولى المباريات التي تقام دون جمهور في تاريخ البوندسليغا، بحسب ما أعلنت مدينة مونشنغلادباخ أمس الثلاثاء.

وأفادت السلطات المحلية ان مباراة كولن ومضيفه مونشنغلادباخ أول من أمس، وهي مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين، ستقام من دون جمهور في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أمرت السلطات المحلية أول من أمس باقامة دربي اقليم الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه المقرر السبت المقبل دون جمهور.

وتركت رابطة الدوري الألماني قرار إقامة مباريات من دون جمهور بيد السلطات المحلية، مؤكدة من جهتها أن المرحلة المقبلة من البوندسليغا ستقام كما هو مقرر بين 13 آذار (مارس) و16 منه.

وقال مدير الرابطة كريستيان سيرفت أول من أمس “بطبيعة الحال، نفضل إقامة المرحلة المقبلة بوجود المشجعين، لكن الأمر ليس واقعيا.. قررنا إقامة المرحلة المقبلة من الناحية الرياضية البحتة. لكن هل ستقام مع جمهور أو من دونه؟ هذا القرار يعود إلى السلطات المختصة”.

وأعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ إجراءات لدعم الأندية وتعويض الخسائر المالية الناجمة عن غياب المتفرجين.

وأعلنت ألمانيا أول من أمس الإثنين تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس، علما بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 1112 على الأقل.

وأثّر تفشي فيروس “كوفيد-19” سلبا على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع الى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، أو إقامة أحداث أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا.

“ليغا” بدون جمهور

من ناحية ثانية، ستقام المرحلتان المقبلتان من الدوري الاسباني لكرة القدم دون جماهير، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري أمس.

وأبلغت رابطة الدوري الأندية المشاركة في الدرجتين الأولى والثانية قرار الحكومة خوض المباريات وراء أبواب موصدة.

وقالت رابطة الدوري في بيان “وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للرياضة، ستقام مباريات الدرجتين الأولى والثانية وراء أبواب موصدة لمدة أسبوعين. ستبقى الرابطة على اتصال مستمر بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة للالتزام بالتوصيات والقرارات من أجل حماية صحة المشجعين، اللاعبين، موظفي الأندية والإعلاميين.. في ظل أزمة كوفيد-19”.

وأدى الفيروس الى إصابة 1220 شخصا في اسبانيا ووفاة 29 حتى يوم أمس.

وتشهد المرحلة المقبلة مواجهتي أتلتيك بلباو مع ضيفه اتلتيكو مدريد في اقليم الباسك، حلول برشلونة المتصدر على مايوركا واستقبال ريال مدريد ضيفه ايبار، إلى دربي الاندلس بين إشبيلية وضيفه ريال بيتيس.

إلى ذلك، يستضيف ريال مدريد في المرحلة التالية على ملعبه “سانتياغو برنابيو” فالنسيا في مباراة قوية ويحل ليغانيس ضيفا على برشلونة في “كامب نو”.

تأثير متزايد

في السياق ذاته، اتسع تأثير فيروس كورونا المستجد على كرة القدم الأوروبية أمس الثلاثاء، مع قرار إقامة مزيد من المباريات خلف أبواب موصدة، بعد ساعات من إعلان إيطاليا، أكثر دول القارة تأثرا، وقف النشاط الرياضي حتى الشهر المقبل.

وكانت أبرز الخطوات أمس الثلاثاء إعلان ناديي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي ان مباراتهما المقررة الأسبوع المقبل ضمن إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ستقام من دون جمهور.

وأشار برشلونة الى أن “مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 آذار (مارس) بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو”، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة.

وقال وزير الصحة العامة في إقليم كاتالونيا الإسباني جوان غراوكس بعد اجتماعه بمسؤولين من برشلونة “انه قرار اتخذ فقط لأسباب صحية”.

من جهته، نفى نابولي عبر حسابه على تويتر “ان يكون قام بطلب تأجيل المباراة ضد برشلونة”، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إيطاليا، وأضاف “انه نبأ خاطئ. نابولي يلتزم بقرارات الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)”.

وباتت هذه ثالث مباراة ضمن المسابقة القارية الأم تقام من دون مشجعين، بعد مباراة فالنسيا وضيفه أتالانتا الإيطالي المقررة مساء أمس، ومباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم.

وحتى صباح أمس، من المقرر ان تقام مباراة لايبزيغ الألماني وضيفه توتنهام الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء، وليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، بحضور المشجعين.

كما فرضت المخاوف من الفيروس، إقامة مباراتين على الأقل من دون جمهور ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الخميس، وذلك بين أولمبياكوس وضيفه ولفرهامبتون الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني وضيفه روما الإيطالي.

ويثير اتساع تأثير الفيروس على مباريات المسابقات القارية أسئلة عن الخطوات المقبلة التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، لاسيما لجهة تعميم منع الجمهور أو حتى إرجاء المنافسات بشكل كامل.

كما يطرح إرجاء مراحل أسئلة عن سبل التأقلم مع المواعيد الضاغطة لمختلف المسابقات المحلية والقارية، لاسيما وان القارة العجوز تتحضر لأهم بطولاتها على صعيد المنتخبات، كأس أوروبا 2020، والتي ستقام في 12 مدينة في 12 بلدا، بين 12 حزيران (يونيو) و12 تموز (يوليو).

وفي حين عمدت بطولات وطنية أوروبية إلى منع مشجعين من حضور مباريات في الدوريات المحلية أو أرجأت مباريات، لا تزال أخرى أبرزها إنجلترا تمضي في جدولها كما المعتاد من دون أي تغييرات.

لكن التأثير الأكبر يبقى أوروبيا في إيطاليا، حيث أعلنت الحكومة أول من أمس تعليق النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان (أبريل).

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، إذ سجّلت أكثر من تسعة آلاف مصاب بينهم 463 توفوا جرّاء الفيروس، بحسب حصيلة جديدة صدرت مساء الإثنين.

وطلبت السلطات من نحو 60 مليون شخص البقاء في منازلهم للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.

وقال رئيس الحكومة جوسيبي كونتي أول من أمس “لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم. أنا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) أن يأخذوا علما بذلك”.

لكن القرار لا يشمل المسابقات الدولية أو القارية التي لا تدخل ضمن الاختصاص القانوني للحكومة المحلية، وبالتالي يمكن ان تقام ولكن في غياب المشجعين، وستكون أبرزها في 17 آذار (مارس) بين يوفنتوس وضيفه ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، وبين إنتر ميلان وضيفه خيتافي الإسباني الخميس في “يوروبا ليغ”.

وجاء القرار الإيطالي بعد توصية اللجنة الأولمبية المحلية بتعليق “جميع الأنشطة الرياضية” وسط التفشي المتزايد للفيروس. وتشمل الإجراءات في إيطاليا، إقفال المدارس والجامعات والعديد من الأماكن العامة.

وأقيمت أول من أمس الإثنين مباراة ساسوولو مع بريشيا (3 -صفر) في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، وباتت بالتالي آخر مباراة تقام قبل الثالث من نيسان (ابريل) المقبل، بحسب المرسوم الجديد.

ورفع مهاجم ساسوولو فرانشيسكو كابوتو بعد تسجيله الهدف الاول لفريقه ورقة كتبت عليها عبارة “كل الأمور ستسير بشكل جيد. ابقوا في منازلكم”.

وعلى المدى البعيد، فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيفية إنهاء الدوري الإيطالي في ظل تأجيل ثلاث مراحل من الآن وحتى الثالث من نيسان (أبريل)، لا سيما بأن البرنامج مضغوط.

فقوانين الاتحاد الايطالي لكرة القدم ورابطة الأندية لا تنص على إمكانية توقف الدوري في منتصف الموسم. ولم يشهد الدوري الايطالي شيئا مماثلا إلا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما توقف النشاط، علما بأن وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد العام 1973 وأودى بحياة 227 شخصا بينهم 170 في نابولي، لم يؤد إلى توقيفه.

حظر إعلامي

على صعيد متصل، اتخذت اتحادات كرة السلة والهوكي على الجليد والبيسبول وكرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة، قرارا مشتركا بمنع دخول الصحافيين غرف ملابس اللاعبين ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الاتحادات في بيان مشترك أول من أمس، إلى أنه سيسمح فقط للاعبين والعاملين الضروريين للفريق بالدخول إلى غرف الملابس الخاصة بالاتحادات الأربعة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت “سيستمر السماح لممثلي وسائل الاعلام بالتواجد في الأماكن المخصصة لهم خارج غرف الملابس كما هي الحال حاليا. هذه التغييرات الموقتة ستدخل حيز التنفيذ مع المباريات والتدريبات” بدءا من أمس الثلاثاء.

ويعتبر دخول وسائل الإعلام إلى غرف تبديل الملابس وأروقتها في الدوريات الأميركية الشمالية أمرا اعتياديا بعد التدريبات والمباريات.

وكانت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين طلبت من أنديتها الاستعداد لاحتمال إقامة مباريات من دون جمهور في قاعاتها بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبعثت رابطة “ان بي ايه” إلى الأندية رسالة تطالبها فيها البدء بوضع خطط معينة لاقامة مبارياتها مع تواجد “الأشخاص الضروريين” فقط، بما يشمل منع الصحافيين من تغطية المباريات التي ستقام من دون جمهور.

كما تتضمن الرسالة ضرورة ان تستعد الأندية لفحص حرارة اللاعبين، الجهاز الفني للفرق، الحكام وكل شخص يمكن ان يتواجد في المباريات.

مالك أولمبياكوس يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأعلن فانغيليس ماريناكيس مالك نادي أولمبياكوس متصدر ترتيب الدوري اليوناني لكرة القدم، أول من أمس الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل يومين من مباراة فريقه في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ضد وولفرهامبتون الإنجليزي والتي ستقام خلف أبواب موصدة.

وأكد ماريناكيس (52 عاما) انه يتخذ “كل الاجراءات الضرورية” و”يشعر بصحة جيدة”، مضيفا “أتبع تعليمات الأطباء. أنا (أنصح) جميع المواطنين أن يفعلوا الشيء نفسه”.

وأعلنت اليونان عن 89 حالة إصابة بفيروس “كوفيد-19″، إحداها لرجل يبلغ من العمر 66 عاما حالته حرجة.

وأغلقت السلطات المدارس وألغت الأحداث العامة في ثلاث مناطق. كما أقفلت عشرات المدارس في أثينا وسالونيك لمدة اسبوعين.

وسيؤثر تفشي “كوفيد-19” على مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية يوم غد الخميس في أولمبيا القديمة حيث ستقام بدون حضور جماهيري وذلك قبل نحو خمسة أشهر من أولمبياد طوكيو.

وأعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية في بيان لها إلى أنه سيتم السماح بحضور 100 ضيف معتمد فقط من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة بين 24 تموز (يوليو) والتاسع من آب (أغسطس)، ومن المقرر إجراء تجربة المراسم اليوم الاربعاء من دون حضور شعبي.

كما ذكرت وزارة الصحة أول من أمس الإثنين ان جميع الاحداث الرياضية الاحترافية خلال الأسبوعين المقبلين ستقام بدون جمهور. -(أ ف ب)