“عدوى الخلافات”.. حينما يتأثر الأزواج بما يحصل مع الآخرين

رشا كناكرية



عمان- في السنة الأولى من الزواج، عانت رغد مصطفى المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها، والسبب لم يكن أمورا تخصهما شخصيا، إنما تعترف أن ذلك عائد لتأثرها بخلافات صديقتها المقربة مع زوجها وما تسمعه منها دائما.

رغم اختلاف الظروف التي تعيشها رغد، إلا أن خوفها دفعها لاستباق حدوث مشكلة بل وافتعالها، فقرب صديقتها منها وحديثها الدائم أنها تشك بزوجها وأنه على معرفة بفتاة أخرى، جعلها تقلب القصة على ذاتها وتنقلها لبيتها وكأنها تعيشها، واعتقادها أن زوجها قد يفعل الشيء ذاته، ما أثر على الثقة بينهما، وبالتالي تسيدت حالة من التوتر والعصبية والقلق الدائم.

زوج “رغد” أدرك مصدر هذه الخلافات وتفهمها، وحاول أن يحل المشكلة بالحوار والتفاهم مع زوجته، وتقديم النصيحة لها بأن تفصل حياتها عن حياة صديقتها وعدم التأثر بها لكي لا تعيش الظروف ذاتها، وتختلق مشكلات غير موجودة على أرض الواقع، بالتالي يكون هناك “ضرر” على حياتهما الزوجية.

في حين أن مشاكل الشاب حمزة عبدالله، يعيدها لتأثره بخلافات والديه في الماضي، إذ نشأ على مشاكل أسرية مستمرة، معتقدا أن حياته مع زوجته ستلقى النتائج ذاتها.

غياب “الفصل” جعل حمزة يعيش حياة زوجية مليئة بالتقلبات والمشاكل، وهذا ما أدخله في دوامة تعكر عليه صفو الحياة، معتقدا أن المشاكل ذاتها التي عاشها في طفولته ستعاد الآن، فهي كلها واحدة.

الكثير من العلاقات الزوجية تمر في مثل هذه الحالة نتيجة التأثير بخلافات الآخرين وإسقاطها على أنفسهم، وهذا ما يدخل البعض في دوامة من المشاكل التي لا نهاية لها. هؤلاء لا يدركون أن لكل عائلة خصوصيتها، ولا ينبغي تعميم ما يحدث أو ما يسمع من أحدهم على الذات.

الاستشاري الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، يلفت إلى أن البعض قد يلجأ إلى توهم وجود مشكلات رغبة في محاكاة ما يحصل بالمحيط والتأثر بهم، والبحث عن مشكلات فرعية أي أنها ليست حقيقية أو موجودة ولا من واقع الأسرة.

ويبين سرحان أن الحياة الزوجية عامة، لا تخلو من المشكلات، لكن الأهم أن يعرف الإنسان كيف يتعامل معها ويضعها في حجمها الحقيقي من دون تهويل أو مبالغة، ولا إسقاطها على الآخرين، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وعدم القدرة على التعامل معها وحلها لاحقا.

ويشير إلى أن هذا يعتمد على امتلاك الزوجين مهارات التواصل وفهم الآخر والحوار والتفاهم وحل المشكلات، إضافة إلى القدرة الكافية على التعامل مع أي قضايا تواجههما.

ومن جهة أخرى، هنالك من يستمع إلى مشكلات أصدقائه وربما يشعر أنها ستواجهه في المستقبل فيعتقد أنه من باب استباق الأمور عليه “افتعال” مشكلة، ليرى ردود الفعل.

ويبين سرحان أن ذلك قد يكون “بحسن نية”، لكن ذلك ينافي المنهج الوقائي الذي يقوم على الوقاية والاحتراز من حدوث المشكلة، وليس افتعالها والتفكير بها طوال الوقت، بحسب سرحان.

وتحتاج الحياة الزوجية إلى قدر كبير من التغاضي والصبر والتحمل شرط أن يكون ذلك ضمن إطار المعالجة وليس تفاقم المشكلة وتجذرها في الأسرة، وهذا ما يسمى “فن التعامل مع المشكلات”.

وينوه سرحان إلى أن هنالك من يصر على الاستماع لتفاصيل خلافات الآخرين، ويعيشها ويتأثر بها، رغم أن الأصل أن يحرص صاحب المشكلة على عدم إطلاع الآخرين على خصوصياته.

والإنسان عندما يسمع للمشاكل والهموم يشعر بالتوتر والقلق لاشعوريا وقد ينقلها لأسرته، لأنه مثقل بها، وفق سرحان.

ويذهب اختصاصي علم النفس الدكتور علي الغزو إلى أن الشعور بـ”النقص” قد يكون أحد الأسباب التي تدفع الزوجين للتأثر بالمشاكل من خلال مقارنة حياة الآخرين بحياتهما الخاصة، ما يخلق مشكلات بينهما.

ويوضح أن على الشخص ألا يكون طرفا بأي مشكلة وألا يتدخل بها وألا ينقل “عدوى المشاكل” إليه، فالزوجان يجب أن يكون لديهما وعي تام بما يحدث حولهما، وألا يكونا طرفا بأي مشكلة لكي لا توثر عليهما سلبا.

ويشير الغزو الى أن غياب “الفصل” بالخلافات، يزيد من أجواء الكآبة والقلق والعصبية والعكس صحيح، ويصل الأمر لتفريغ هذه العصبية على الأبناء وفي بعض الحالات اللجوء لقرار الطلاق وإنهاء الحياة الأسرية.

ومن الجانب التربوي، يبين الاختصاصي التربوي عايش نوايسة أن المشاكل الأسرية والمشاحنات ينبغي أن تكون بعيدة عن الأبناء أيا كان نوعها، ومحاولة الفصل التام عن خلافات الآخرين، وحل الطرفين المشاكل فيما بينهما لضمان بيئة نفسية إيجابية للأبناء. وينوه نوايسة إلى أنه في بعض الأحيان البيئة التي عاش فيها الأبوان قد تكون عاملا مساعدا في تكريس هذه المشاكل ونقلها للأبناء لاحقا، لذا من المهم ضبط العلاقات وحل الخلافات بما ينعكس على طريقة التصرف مع التحديات التي تواجه الأسرة في المستقبل.

المشكلات الاجتماعية تبقى “معدية” في حال تأثر بها الأطراف، وأسقطوها على حياتهم الخاصة، بحسب نوايسة، مؤكدا أن التفاهم والحوار السليم والقناعة والرضا والثقة، هي الحل نحو إيقاف التأثر بالآخرين، فالزواج مودة وسكينة وعقد أخلاقي بين طرفين فيه الكثير من الضوابط والتفاهمات بما يضمن حياة أسرية ناجحة.