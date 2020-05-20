عدوي: نادي شباب حطين يقوم بنشاطات متعددة وأبوابه مفتوحة للجميع

عمان – الغد – بعث رئيس رئيس نادي شباب مخيم حطين أسامه عباس عدوي، بتوضيح على تقرير إخباري بعنوان (لجنة تطوعية تجتهد لإحياء الذاكرة الكروية في نادي حطين)، موضحا فيه الحقائق التالية:

اولاً: تأسس النادي عام 1968 بإسم مركز شباب مخيم ماركا، وكان يتبع اداريا الوكالة الغوث.

ثانيا: يعمل النادي الآن تحت مظلة وزارة الشباب – مديرية شباب الزرقاء.

ثالثا: يشرف على ادارة النادي هيئة ادارية منتخبة تحت اشراف وزارة الشباب ومكونة من 9 أعضاء.

رابعا : غايات النادي (رياضي، ثقافي، اجتماعي، فتيان ايتام).

خامسا : يوجد في النادي العديد من اللجان تعمل على تحقيق غايات النادي ، نذكر منها :-

1 ) اللجنة الرياضية : ويرأسها احد اعضاء الهيئة الادارية ، وتشرف هذه اللجنة على العديد من الأنشطة الرياضية منها :-

أ . نشاط كرة القدم ، حيث ان فريق النادي مسجل لدى الاتحاد الاردني لكرة القدم ضمن اندية الدرجة الثالثة ومنذ مواسم 2014 ولغاية 2019 وفريق النادي يشارك في دوري الدرجة الثالثة ويتحمل النادي تكاليف باهظة من مكافاءات لاعبين اغلبهم من ابناء المخيم و مكافاءات مدربين اكفياء من ابناء المخيم اضافة الى مصاريف تدريب اللاعبين واطقم وبدلات واحذية اللاعبين كذلك رغما عن الموارد المالية الشحيحة للنادي وعدم وجود اي من الداعمين التي حالت دون مشاركة فريق النادي لموسم 2020 رغم السعي الحثيث لتامين داعمين للفريق وللأسف لم نتمكن من ذلك.

ب . نشاط رفع الاثقال، حيث ان فريق النادى مسجل لدى الاتحاد الاردني لرفع الأثقال، ويعتبر مدرب النادي أحد أفضل مدربي رفع الأثقال على مستوى المملكة، ومن أبطال النادي من حصلوا على العديد من البطولات على مستوى المملكة وعلى المستوى العربي والتضامن الإسلامي.

ج. نشاط ألعاب القتال الحر، حيث أن النادي مسجل لدى الاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينج، ويوجد لدينا حاليا مجموعة من الشباب الواعدين في هذه الرياضة، ونتأمل أن يحققوا إنجازات متميزة في المستقبل القريب.

2) لجنة الفتيان الأيتام: ويترأسها نائب رئيس النادي وتهتم برعاية ما يزيد عن (100) مئة فتى يتيم من خلال برنامج اسبوعي يشرف عليه العديد من المشرفين الاكفياء حتى نرفد المجتمع بشباب واعٍ وخلوق منتم ومحب لوطنه، وحتى يكونوا بناة المستقبل، اضافة الى برنامج كسوة الايتام في المواسم والاعياد وكذلك كفالة نسبة كبيرة من الايتام من قبل عدد من المحسنين والعمل جاري لكفالة باقي الايتام .

3) اللجنة الثقافية: ويترأسها احد اعضاء الهيئة الادارية ، وتهتم بالفعاليات الثقافية والمناسبات الوطنية والدينية .

4) اللجنة الاجتماعية: ويترأسها احد اعضاء الهيئة الادارية ، وتهتم بالتواصل الاجتماعي مع ابناء المنطقة وتنفيذ برامج اجتماعية لخدمة المجتمع المحلي .

5) لجنة برنامج خطوات: ويشرف عليها منسق من اعضاء الهيئة الادارية ، بالتشارك مع مؤسسة خطوات ، وتهتم بتدريب البراعم ومن الجنسين على لعبة كرة القدم .

6) كما يوجد العديد من اللجان الادارية والمالية والعضوية لتسيير اعمال النادي .

سادسا : ابواب النادي وهيئته الادارية مفتوحة للجميع وعلى استعداد تام لإستقبال أي اقتراحات أو مساهمات عملية للإرتقاء بنشاط كرة القدم خصوصا وكافة انشطة النادي الاخرى بشكل عام، علما اننا قد تواصلنا ولمرات عديدة مع الكثير من المهتمين من ابناء المنطقة وقدامى اعضاء النادي بخصوص رفع كفاءة العمل إلا اننا كنا نصطدم دائما بالدعم المادي رغم غزارة الافكار .

سابعا: ورد في التقرير اعلاه انه من العقبات الموضوعية العديدة التي تواجه كرة القدم في النادي : ” غياب كرة القدم عن اهتمامات مجلس الهيئات الادارية التي تعاقبت على ادارة شؤون النادي على مدار سنوات طويلة …” وهذا الكلام منافٍ للصحة حيث ان ادارة النادي بذلت جهود مضنية حتى تم اعادة تسجيل فريق النادي في الاتحاد الاردني لكرة القدم ضمن دوري فرق الدرجة الثالثة ، والفريق مسجل في الاتحاد منذ عام ( 2014 ) ولغاية الآن رغم التكاليف الباهظة والالتزمات العالية التي يتحملها النادي في كل موسم مما يؤثر على تنيفيذ انشطة باقي لجان النادي رغم اهمية تلك الانشطة .

ثامنا: استعداد الكثير ابناء النادي القدامي وابناء المخيم من ميسوري الحال دعم نشاط كرة القدم في حال اعادة هذا النشاط الى النادي وبعد اعادة تسجيل فريق كرة القدم تجاهلوا استعدادهم ولم يوفوا بوعودهم .