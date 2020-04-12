عدي أبو حصوة يواصل تدريباته بالحجر المنزلي مع والده

عمان – الغد – يواصل لاعب المنتخب الوطني وبطل العالم في رياضة الكيك بوكسينغ، عدي أبو حصوة، استثمار فترة الحجر الصحي المنزلي، بخوض سلسلة من التدريبات الفنية والبدنية بقيادة والده، للحفاظ على مستواه، لتوقف الحركة الرياضية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام أبو حصوة بمشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك)، سلسلة من مقاطع الفيديو أثناء خوضه التدريبات، معلقا: “تدريب رائع اليوم مع مدربي ووالدي الكابتن علي داخل المنزل، اتمنى من الله أن يحفظ الأردن الغالي وأن يزول هذا الوباء من جميع بقاع الأرض، وأن تعود الحياة لتسير بشكل طبيعي”.