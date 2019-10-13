بعد غياب طويل “يد كفرسوم” تعود الى الأضواء

بلال الغلاييني

عمان – بعد غياب طويل … كفرسوم يعود الى مصاف دوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد رحلة وجد فيها الفريق هذا العام مشقة قبل أن يحصل على بطاقة التأهل الثانية، وذلك بعد أن ادرك الفوز الصعب والمصير الذي جاء على حساب فريق أم جوزة بفارق هدف وبنتيجة 28-27، في المباراة الجماهيرية الي جمعت بين الفريقين أمس في صالة مدية الحسن الرياضية بإربد، حيث تمكن كفرسوم من قلب خسارته بالشوط الأول 11-16 الى فوز في غاية الأهمية منحه فرصة مرافقة بطل الدوري يرموك الشونة الى عالم الأضواء.



واحتاج فريق أم جوزة الذي بقي منافسا طيلة الدوري حتى اللحظة الأخيرة الى التعادل على اقل تقدير حتى يضمن الحصول على بطاقة التأهل، خصوصا وأن حقق الفوز على منافسه كفرسوم في لقاء الذهاب الذي اقيم في عمان بفارق ثلاثة اهداف، بيد أن اصرار كفرسوم على تحقيق الفوز مهد له الطريق لعبور دوري الأضواء.

كفرسوم والذي قاده الى تحقيق هذا الانجاز النوعي المدربان بلال السمير ورشا عبيدات، وبعد هذا الفوز المثير رفع رصيده الى 15 نقطة، في الوقت الذي بقي فيه فريق يرموك الشونة في صدارة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما بقي فريق أم جوزة بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة، ثم جاء فريق يرموك البقعة بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، تلاه فريق ساكب بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، واخير حل فريق وادي السير بالمركز السادس والأخير من دون نقاط.

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