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عذاب الحب يؤذي القلب

منذ 45 دقيقة

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برلين- قال البروفيسور جونتر زايدلر “إن عذاب الحب لا يؤذي النفس فحسب، بل القلب أيضا”. وأوضح الطبيب النفسي الألماني، أن عذاب الحب الناجم عن فراق الحبيب بسبب موته أو انتهاء العلاقة العاطفية لا يتسبب في الشعور بالحزن والاكتئاب فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور “Broken Heart Syndrome”، التي تتمثل أعراضها في آلام الصدر وضيق التنفس. وفي أسوأ الحالات قد تشكل متلازمة القلب المكسور خطرا على الحياة؛ إذ قد تتسبب في فشل القلب. ويتم علاج متلازمة القلب المكسور بنفس طريقة علاج مرضى قصور القلب، إلى جانب العلاج النفسي.-(د ب أ)

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