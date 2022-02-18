عربيات: رصدنا رسائل إيجابية حول العالم بعد إعلان الحكومة إجراءاتها التخفيفية

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً كان لها اكبر الأثر الإيجابي على المهتمين في زيارة المملكة حيث رصدت هيئة تنشيط السياحة الرسائل الايجابية حول العالم لهذا القرار.

وبين عربيات في تصريح صحفي أن الهيئة عممت بعد صدور قرار الحكومة للاجراءات التخفيفية لشركاءها حول العالم هذا القرار مما كان له اكبر الاثر في الردود الراجعة ضمن الأسواق السياحية المتوقعة التي اطلعت على القرار.

وبين عربيات بقوله ستسهم هذه القرارات بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي، وستنعكس ايجاباً على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين الى المملكة، وتسهيل حركة وصولهم.

واكد عربيات ان الهيئة مستمرة في حملاتها التسويقية للمملكة حول العالم بهدف زيادة النشاط السياحي للمملكة خلال الفترة القادمة .

ونوه عربيات، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، مؤكداً نجاح التشاركية التي أنتهجتها الهيئة مع القطاع الخاص وتوقعات التحسن في نشاط الحركة السياحية مستقبلا .

وكانت قد أعلنت الحكومة الخميس، حزمة من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1/ 3/ 2022.

وتشمل الاجراءات تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، وإلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص pcr للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.