عربيات: كافة امكانياتنا تحت تصرف الحكومة في مواجهة كورونا

بلال الغلاييني

عمان – في الحديث عن الهيئات والمؤسسات الأهلية التطوعية، والتي تبرز في العمل الإجتماعي في محافظة البلقاء، يبرز عن نادي السلط في هذا الدور، من خلال جملة من النشاطات التي دأب على اقامتها على مدار السنة، ودوره البارز والمميز في مساندة اهالي السلط في وقت الأزمات.

ويرتبط العمل الإجتماعي مباشرة مع رسالته السامية والهادفة، فبعد الدور الرياضي الذي يقوم به بصورة متقدمة واحتضانه للكثير من شباب المدينة لمزاولة النشاطات الرياضية المختلفة، يأتي دوره الثقافي الذي برع به طيلة العقود الماضية وما يزال، ثم يأتي الدور الإجتماعي الذي نجح به النادي في ارتباطع مع المجتمع المحلي بصورة حضارية تدل على المستوى المتميز الذي وصله اليه النادي في جميع المجالات.

الدور الرياضي والإجتماعي الذي تؤديه ثله من ابناء النادي اخذ نصيبه من الجهات الإعلامية التي احسنت في نقل الصورة المثالية التي وصل اليها النادي من خلال تحقيق الإنجازات الرياضية المنوعة التي حققها منذ ظهوره على الساحة المحلية، وكذلك نال النادي حقه لقاء دوره الثقافي بعد أن مارس ابنائه هذا الدور، والذي كان في طليعة الهيئات الثقافية من خلال احتضانه للكثير من الفعاليات والمهرجانات الثقافية المختلفة.

وفي هذه المرحلة التي يمر بها الأردن من أزمة صحية جراء فايروس كورونا، لم ينتظر نادي السلط كثيرا حتى بادر إلى اعلان سلسلة من الإجراءات الوقائية ومساعدة المجتمع المحلي في مواجهة هذا الفايروس، حيث استغل صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإرشادات التوعوية حسب رئيسه خالد عربيات الذي اكد أن هذا الدور يعتبر واجبا على النادي في نشر التوعية على اكبر نطاق للمجتمع المحلي.

في الوقت الذي قامت فيه الهيئة الإدارية واللجان العاملة في النادي توجيه اهالي المدينة في التقيد بالتعليمات الصحية التي اعلنت عنها الجهات المعنية والخاصة بفايروس كورونا.

واشار عربيات أن النادي ومنذ اللحظات الأولى التي اعلنت عنها الحكومة في مواجهة الفايروس، أن الهيئة الإدارية وضعت مقر النادي وحافلاته وامكانياته كافة تحت تصرف الجهات المختصة في محافظة البلقاء، موضحا أن هذا الإجراء هو اقل شيئ يقدمه النادي تجاه وطنه خصوصا في هذه الأزمة.

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