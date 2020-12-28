عربيات: نتائج فريق الكرة تزيد طموحاتنا وهي نتاج العمل المشترك

بلال الغلاييني

عمان – قال رئيس نادي السلط خالد عربيات، إن النتائج الإيجابية التي حققها فريق كرة القدم في مشاركته بدوري اندية المحترفين هذا الموسم، لدليل على التطور الكبير الذي اصاب الفريق، والجهود التي بذلها الجميع من لاعبين وجهاز فني واداريين وداعمين وجماهير، والتي ساهمت كثيرا في تحصيل النتائج المميزة، حيث بات اسم “السلط” كبيرا في دوري المحترفين، وهذا ما نسعى اليه في مواصلة تحقيق النتائج القوية، وما تحقق فهو نتاج الجهد الجماعي.

واشار عربيات في حديث خاص لـ”الغد” أن الهيئة الإدارية ومنذ بداية التحضير لخوض غمار الموسم الحالي، منحت الجهاز الفني بقيادة المدير الوطني القدير جمال أبو عابد الصلاحيات الكاملة في ادارة الفريق، وحاولت قدر الإمكان تهيئته الظروف والأجواء المثالية أمام الفريق، وحسب البرامج التي وضعت خصيصا لهذه الغاية، حيث طموحات الجميع كانت عالية في تحقيق النتائج التي تلبي رغبات جماهير وعشاق الفريق، بيد أن الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ألقت بظلالها على مشوار الفريق وتحضيراته، والتي تسببت بعرقلة التحضيرات، مثلما كان لإيقاف منافسات دوري المحترفين اثر كبير في انخفاض المستوى الفني وبالتالي التأثر في تحصيل النتائج الطموحة، ورغم ذلك وحسب ما اكده عربيات، فإن الفريق والكادر الكامل من الجهازين الفني والإداري كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وبذلوا جهدا كبيرا في التغلب على الظروف كافة، وبالتالي نيل الانتصارات المستحقة التي عززت من طموحاتنا في التقدم نحو احتلال أحد المركز المتقدمة على سلم الترتيب العام للفرق.

وشدد عربيات على أن ادارة النادي تنتهج العمل الاحترافي مع فريق الكرة وحسب الإمكانيات المالية المتاحة، ولذلك فان حصول الفريق على الرخصة الآسيوية التي تخوله المشاركة في بطولة كأس الاتحاد لم يكن صدفة أو ضربة حظ، وإنما نتيجة العمل المشترك، والتحضير المسبق لهذه الغاية، والذي يؤكد مدى التطور الكبير الذي اصاب النادي سواء من الناحية الفنية والمتمثلة بنتائج الفريق في دوري المحترفين، أو بالعمل الإداري.

واكد عربيات أن حصول الفريق على الرخصة الآسيوية زاد من عزيمة الفريق في رفع المستوى الفني وتحقيق النتائج القوية، وهذا ما تحقق على أرض الواقع، عندما تمكن الفريق من تحقيق الفوز الكبير على الجزيرة بنتيجة 5-0، معتبرا أن هذا الفوز والمستوى الفني الذي قدمه الفريق في هذه المباراة، هو المستوى الحقيقي له، وأن الطموحات باتت واسعة في المباريات المقبلة في مواصلة الفريق تحصيل الانتصارات، والتي ستضعه ضمن الأربعة الكبار في الدوري.

وحول الوضع المالي للنادي، اكد عربيات أن النادي يعاني ضائقة مالية نتيجة المصاريف العالية التي تتطلبها مشاركة الفريق في دوري المحترفين، موضحا أن رجالات مدينة السلط لم يقصروا تجاه ناديهم وسارعوا الى تقديم الدعم التي يغطي جزءا من المتطلبات المالية، معتبرا وجود الفريق في دوري المحترفين وما يقدمه من نتائج كبيرة وقوية هو مفخرة لكل ابناء مدينة السلط.