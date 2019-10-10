عربيات: “هيئة السياحة” تسعى لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار

محمد أبو الغنم

عمان– قال مدير “هيئة تنشيط السياحة” د.عبد الرزاق عربيات “إن الهيئة تقوم بالترويج والتسويق للأردن من مختلف دول العام لجذب أكبر عدد ممكن من السياح”.

وأكد عربيات “أن الهيئة هي الجناح التسويقي للمملكة، ونعمل على جذب أكبر عدد ممكن من السياح”.

وأضاف “أن الترويج والتسويق للمملكة لاقيا نجاحا كبيرا؛ حيث ارتفع عدد زوار المملكة بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية ومنذ بداية العام الحالي والسياحة تشهد نجاحا ملحوظا وبأرقام مطمئنة”.

وبين عربيات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام عند ارتفاع أعداد زوار المبيت في المملكة.

وأوضح أن الهيئة تسعى الى جذب أكبر عدد ممكن من الزوار الى المملكة.

وعلى صعيد متصل، استقبل عربيات، أول من أمس، وفدا من بلدية كلوك جوردان الايرلندية في البحر الميت، وبحث معه سبل زيادة التعاون بين ايرلندا والمملكة وزيادة أعداد السياح.

وقال عربيات “إن هذا اللقاء جاء ليخدم قطاع السياحة للمملكة ومناقشة سبل زيادة أعداد السياح من ايرلندا لما يحمله السائح الايرلندي من أهمية كبيرة”.

وبين عربيات، خلال اللقاء الذي حضره مندوبون من بلدية كلوك جوردان الايرلندية، مزايا السياحة للمملكة وما تتضمنه من تنوع.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين الدولتين في مجال السياحة، والاستفادة من التنوع السياحي للمملكة وسبل الترويج للسياحة في ايرلندا، لغاية استقطاب أكبر عدد ممكن من السياحة الوافدة من ايرلندا.

وبين عربيات أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد، وكذلك آليات التنسيق والتعاون في السبل السياحية كافة.

واستعرض عربيات بعض المعلومات عن المقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة وتطور حركة السياحة الوافدة إليها، إضافة الى توقعات نموها من السياحة الايرلندية خلال الأعوام المقبلة.

وحول السياحة بين الطرفين، تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في السعي نحو تعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين من خلال عقد ورش عمل مشتركة بما يسهم في حصول كلتا الدولتين على نصيب عادل من حركة السياحة الوافدة من الدول الأخرى وبما يتلاءم مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأعلنت الحكومة مؤخرا ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي بنسبة 2ر9 % إلى 9ر3 مليار دولار (نحو 2.8 مليار دينار) مقارنة مع 3.57 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البنك المركزي، جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ 6ر3672 ألف سائح.

وحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي في شهر آب (أغسطس) الماضي إلى 1ر766 مليون دولار (2ر543 مليون دينار)، أو ما نسبته 6ر11 % مقارنة مع 4ر686 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 9ر9 %.

وارتفع الدخل السياحي للأردن العام الماضي الى نحو خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه الذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

ويذكر أن عدد السياح الكلي، خلال العام الماضي، بلغ 4.9 مليون زائر بنسبة ارتفاع بلغت 7.8 % عن العام 2017، وبلغ عدد سياح المبيت 4.15 مليون سائح بنسبة ارتفاع بلغت 8 % مقارنة بالعام 2017.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي عدد زوار المملكة بنسبة وصلت الى 7 % حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد زوار المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 4.10 مليون زائر مقارنة بـ3.84 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة تتجاوز حاجز الـ266.9 ألف زائر.