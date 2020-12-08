عربيات يطلع نصار على أخطاء التحكيم

عمان – الغد – التقى رئيس نادي السلط خالد عربيات يوم أمس الاثنين، بأمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، لوضعها بصورة “مسلسل” الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق الكرة خلال منافسات دوري المحترفين، والتي كان آخرها في المباراة الأخيرة أمام شباب الأردن.

وقام عربيات بزيارة إلى مقر الاتحاد، لشرح الأخطاء التحكيمية التي ألحقت الضرر بفريق الكرة خلال منافسات الدوري، مبديا استغرابه عن عدم تصويب مثل هذه الأخطاء.

وتساءل عربيات فيما إذا كان فريق السلط مقصودا في الأخطاء التحكيمية أم لا، مطالبا بانصاف الفريق الذي دفع مئات الآلاف من الدنانير، لتشكيل فريق جيد بقيادة فنية متميزة ولاعبين قادرين على تحقيق نتائج جيدة لولا الأخطاء التحكيمية.

نصار من جانبها استمعت لحديث وشكوى عربيات، ووعدت بجلسات تقييم في قادم الأيام، لمعرفة الأخطاء التي تم ارتكابها.

وكانت مجموعة من جماهير نادي السلط، توجهت أول من أمس إلى مقر النادي، لابداء سخطها على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بدوري المحترفين، مطالبين الاتحاد بانصافه. –(أخبار النجوم)