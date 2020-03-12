“عربي الطائرة” ينقل بطولته إلى تونس

عمان-الغد- قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكرة الطائرة، في اجتماعه الأخير، الذي عقد في القاهرة برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، نقل البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في العراق خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، إلى تونس لتقام في الشهر نفسه.

وبين الاتحاد العربي، أن نقل البطولة جاء نظرا للظروف التي يمر بها العراق، ولرغبة تونس بالتنظيم كونها البلد العربي البديل للعراق في حالة الاعتذار أو أي أسباب طارئة.

وكان اتحاد الكرة الطائرة الأردني، قد أعلن مشاركة المنتخب الوطني للرجال في البطولة العربية، ومن المنتظر أن يتم استدعاء المنتخب الوطني مع نهاية شهر أيار (مايو) المقبل؛ أي بعد شهر رمضان المبارك، حتى يتسنى للمدير الفني إبراهيم فيليب ومساعديه يوسف أبو حميد ووليد العسود، مراقبة بطولة كأس الأردن التي تشارك فيها أندية الدوري الممتاز، من أجل اختيار اللاعبين المميزين والبدء بالتدريب فورا.

الى ذلك، قرر الاتحاد العربي استحداث بطولة جديدة تحمل اسم كأس السوبر العربي، وتشارك فيها 4 فرق مبدئيا، اثنان من آسيا واثنان من أفريقيا، تتنافس فيما بينها للفوز في البطولة، وسيكون معيار الاختيار من المنتخبات الفائزة بالمراكز المتقدمة في آخر بطولة عربية، أو حسب التصنيف الدولي أو الآسيوي للمنتخبات.

وأوعز الاتحاد العربي للمكتب التنفيذي لوضع اللوائح والأسس المناسبة للبطولة، والتي من المقرر إقامة النسخة الأولى خلال العام شهر أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (اكتوبر) من العام المقبل، ومن المنتظر اعتماد الأسس كافة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي في البحرين خلال النصف الأول من نيسان (ابريل) المقبل. يذكر أن د. بشير العلوان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي قد شارك في الاجتماع الأخير في القاهرة، والذي عقد على هامش البطولة العربية للأندية، التي أقيمت في مصر وفاز بلقبها النادي الأهلي المصري وحل الزمالك ثانيا.