عرض أخير من يوفنتوس لضم ديباي من برشلونة

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لتقديم العرض الأخير للحصول على خدمات ممفيس ديباي نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتفاوض يوفنتوس منذ فترة من أجل ضم ممفيس ديباي، لتدعيم خطه الهجومي خلال الموسم الجديد، الذي يحتاج للتدعيم بشكل أقوى من أجل المنافسة على الألقاب.

وحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية فإن يوفنتوس سيقدم عرضه الأخير لضم ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعقد اجتماع، داخل نادي يوفنتوس حضره كلا من فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي بافل نيدفيد نائب الرئيس، مع ماوريسيسيو أريفابيني المدير العام والمدرب ماسيمليانو أليجري، وناقشوا خلاله إمكانية التعاقد مهاجم آخر.

ويعتبر ديباي وأركاديوس ميليك هما الأقرب للانتقال إلى النادي الإيطالي، إلا أن المهاجم الهولندي يأتي على رأس الأهداف التعاقدية، لأليجري، حيث يرى المدرب أن نجم برشلونة يستطيع اللعب في أكثر من مركز بالهجوم.

كما طلب أليجري من النادي الإيطالي الضغط بشكل أكبر، من أجل حسم التعاقد مع ديباي خاصة وأن أزمة راتب اللاعب هي التي تعرقل انتقاله.

ويأتي خروج ديباي من برشلونة بعد موسم واحد فقط قضاه رفقة النادي الكتالوني، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة إلى جانب حاجة ناديه لبيعه لحل أزمته الاقتصادية.