عرض الفيلم المغربي “ماجد” في شومان

عمان-الغد- عرض على شاشة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء الثلاثاء الماضي، الفيلم المغربي “ماجد” للمخرج نسيم عباسي، الذي تم بثه عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.

ويحكي الفيلم قصة فتى يتيم في العاشرة من عمره يدعى “ماجد”، يبيع الكتب ويلمع الأحذية في شوارع مدينة المحمدية، ولا يتذكر ملامح وجهي والديه اللذين توفيا في حريق، وقد اعتنى به شقيقه الذي يحلم بالسفر إلى النرويج، بينما يخبره بإمكانية وجود صور للوالدين عند الجيران السابقين، الذين يعيشون في الدار البيضاء، وبصحبة صديقه “العربي”، يقرر “ماجد” فعل المستحيل من أجل الحصول على هذه الصور.

“ماجد” تم إنتاجه في العام 2011، وهو من بطولة إبراهيم البقالي، لطفي صابر، وسيم الزيدي، عبد الله العمراني، عبد الرحيم التونسي.

وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز الوطنية والدولية، منها جائزة أفضل فيلم طويل للأطفال بالمهرجان الدولي لفيلم الشباب والطفولة بسوسة التونسية، إضافة إلى حصول بطلي الفيلم، الطفلين إبراهيم البقالي ولطفي صابر، على جائزة أحسن ممثل بالجزائر.

كما حقق الفيلم نجاحات مهمة في مهرجانات أخرى؛ إذ استحق جائزة أحسن سيناريو في المهرجان الوطني للفيلم المغربي بطنجة العام 2011، وجائزة “الصقر الفضي” في مهرجان الفيلم العربي بروتردام بهولندا، إضافة إلى تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم “سيني كيد” بمدينة أمستردام، مثلما حصد الفيلم جائزة أحسن طفل ممثل بمهرجان الفيلم الدولي “سوفا”، في جمهورية جزر الفيجي، وكانت الجائزة من نصيب بطل الفيلم الطفل إبراهيم البقالي.